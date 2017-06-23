Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Алкоголь лишает способности к многозадачности
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Пятилетняя художница прославилась на весь мир
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
Су-27 отогнал натовский истребитель от самолета Шойгу Опубликовано видео с F-16 НАТО, подлетевшим к самолету главы Минобороны РФ
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
Дана Борисова о том, из-за кого она стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
В США раскрыли подробности крушения истребителя F-16 – СМИ
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
11:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Опасный препарат обнаружили в приморском меде

Теперь «проштрафившееся» предприятие будет поставлено на усиленный лабораторный контроль.

Владивосток, 23 июня, PrimaMedia.

В меде приморского предприятия, поставляющего свою продукцию в Китай и на приморский рынок обнаружен опасным для человеческого организма, запрещенный Россией и Китаем лекарственный препарат. Выпускаемая этим предприятием продукция будет поставлена на усиленный лабораторный контроль, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Так, в ходе проведения государственного пищевого мониторинга специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора в натуральном мёде, выпускаемом лесозаводским предприятием, обнаружен запрещенный в пчеловодстве метаболит фуразолидона.

Согласно информации, размещенной на странице этого производителя в сети интернет, предприятие реализует высококачественный натуральный мед, собранный на собственных пасеках Приморского края. Продукция реализуется как на внутреннем рынке Российской Федерации, так и экспортируется в Китай.

Фуразолидон — бактерицидный препарат, который добавляют в продукты питания для увеличения их сроков хранения. Превышение уровня бактерицидных препаратов может вызывать у человека аллергию, дисбактериоз и другие последствия.

Как сообщалось ранее, по причине нарушения требований китайского законодательства, предъявляемым к качеству и безопасности алтайской пчеловодческой продукции, в которой недавно китайскими лабораториями были обнаружены остатки запрещенных лекарственных препаратов (метронидазола, фуразолидона, хлорамфеникола, фурацилина), китайская сторона уже сообщила, что в случае повторных нарушений может быть введен полный запрет на ввоз российского мёда в Китай. В случае введения Поднебесной таких ограничений под запретом окажутся 13 предприятий Приморского края, имеющих право поставок своей продукции в КНР.

Как отметили в отделе пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при поставках российского мёда в Китай и на внутренний российский рынок, необходимо соблюдать требования к качеству и безопасности пчеловодческой продукции как российского, так и китайского законодательства, а также регулярно проводить мониторинговые исследования своей продукции по показателям безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Юные приморцы снова поднимутся по ступеням творчества
Силы ВМФ России выпустили крылатые ракеты по объектам ИГ в Сирии
ВКС РФ за неделю перехватили у границы 14 самолетов-разведчиков
Путин поздравил выпускников через соцсеть «ВКонтакте»
Мексиканская телезвезда: Сборная России превосходит нас в физике
Правительство выделит 3,8 млрд на отмену третьей учебной смены
Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram
Польша восстановила прием российского газа
Спорт
Словно на другой планете. Как чилийцы подарили Казани праздник Во время такого матча, как Германия — Чили, состоявшемся при потрясающем нашествии южноамериканских болельщиков, у города не было ни единого шанса предстать нефутбольным
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Сделки с жильем защитит нотариус
В Москве 10% арендных квартир непригодны для проживания
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь