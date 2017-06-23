Опасный препарат обнаружили в приморском меде

Владивосток, 23 июня, PrimaMedia.

В меде приморского предприятия, поставляющего свою продукцию в Китай и на приморский рынок обнаружен опасным для человеческого организма, запрещенный Россией и Китаем лекарственный препарат. Выпускаемая этим предприятием продукция будет поставлена на усиленный лабораторный контроль, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Так, в ходе проведения государственного пищевого мониторинга специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора в натуральном мёде, выпускаемом лесозаводским предприятием, обнаружен запрещенный в пчеловодстве метаболит фуразолидона.

Согласно информации, размещенной на странице этого производителя в сети интернет, предприятие реализует высококачественный натуральный мед, собранный на собственных пасеках Приморского края. Продукция реализуется как на внутреннем рынке Российской Федерации, так и экспортируется в Китай.

Фуразолидон — бактерицидный препарат, который добавляют в продукты питания для увеличения их сроков хранения. Превышение уровня бактерицидных препаратов может вызывать у человека аллергию, дисбактериоз и другие последствия.

Как сообщалось ранее, по причине нарушения требований китайского законодательства, предъявляемым к качеству и безопасности алтайской пчеловодческой продукции, в которой недавно китайскими лабораториями были обнаружены остатки запрещенных лекарственных препаратов (метронидазола, фуразолидона, хлорамфеникола, фурацилина), китайская сторона уже сообщила, что в случае повторных нарушений может быть введен полный запрет на ввоз российского мёда в Китай. В случае введения Поднебесной таких ограничений под запретом окажутся 13 предприятий Приморского края, имеющих право поставок своей продукции в КНР.

Как отметили в отделе пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при поставках российского мёда в Китай и на внутренний российский рынок, необходимо соблюдать требования к качеству и безопасности пчеловодческой продукции как российского, так и китайского законодательства, а также регулярно проводить мониторинговые исследования своей продукции по показателям безопасности.