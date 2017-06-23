Новосибирцы раскупили бойлеры из-за отключений воды

На 23 июня в Новосибирске от горячей воды отключены почти 1000 домов. В самый пик отключений по ТЭЦ-5 доходило до 3000 одновременно отключенных объектов. С первых же дней покупки бойлеров в магазинах бытовой техники резко возросли. Об этом заявляют представители сразу нескольких торговых сетей.

— Я даже больше скажу, в первый же день, когда правый берег отключили, у нас в отделе водоснабжения было не протолкнуться. За продавцами очередь стояла, — рассказывает менеджер отдела в «Леруа Мерлен». — У нас же люди не привыкли заранее об этом думать и приходят всегда в последний момент.

Та же самая картина в «Эльдорадо», там возросли продажи бойлеров как офф-лайн, так и по интернет- магазину. В «М. Видео» и «Фрау Техника» подтвердили, что подобная ситуация повторяется каждый год во время гидравлических испытаний. Специально к этой дате магазины создают запас водонагревательных приборов на складе.

Самым популярным остается бойлер на 50 литров. Этого достаточно, чтобы смогли помыться два человека. В среднем, цены на водонагреватели начинаются от 3,5−5 тысяч рублей.

Напомним, гидравлические испытания по ТЭЦ-5 начались в Новосибирске с 15 мая. Сейчас завершилась последняя очередь испытаний по ТЭЦ-4, к 24 июня планируется подключить 676 объектов. Текущий ремонт по устранению обнаруженных во время испытаний объектов продолжается во всех районах города.