Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Корвет ВМФ РФ "Совершенный" сбил крылатую ракету
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Выпускные балы в России: как это было до революции и в СССР
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Ревва, Ходченкова, Климова и другие на открытии ММКФ 2017
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
«Афганцы» ЛНР: тысяч пропавших бойцов ВСУ уже никогда не найдут
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
12Акции протеста 12 июня
15:41 (мск), источник: VN.ru

Новосибирцы раскупили бойлеры из-за отключений воды

Продажи бойлеров резко возросли в магазинах с начала отключений горячей воды в Новосибирске. Самый популярный объем — 50 литров. В среднем, этого хватает на двух человек.

На 23 июня в Новосибирске от горячей воды отключены почти 1000 домов. В самый пик отключений по ТЭЦ-5 доходило до 3000 одновременно отключенных объектов. С первых же дней покупки бойлеров в магазинах бытовой техники резко возросли. Об этом заявляют представители сразу нескольких торговых сетей.

— Я даже больше скажу, в первый же день, когда правый берег отключили, у нас в отделе водоснабжения было не протолкнуться. За продавцами очередь стояла, — рассказывает менеджер отдела в «Леруа Мерлен». — У нас же люди не привыкли заранее об этом думать и приходят всегда в последний момент.

Та же самая картина в «Эльдорадо», там возросли продажи бойлеров как офф-лайн, так и по интернет- магазину. В «М. Видео» и «Фрау Техника» подтвердили, что подобная ситуация повторяется каждый год во время гидравлических испытаний. Специально к этой дате магазины создают запас водонагревательных приборов на складе.

Самым популярным остается бойлер на 50 литров. Этого достаточно, чтобы смогли помыться два человека. В среднем, цены на водонагреватели начинаются от 3,5−5 тысяч рублей.

Напомним, гидравлические испытания по ТЭЦ-5 начались в Новосибирске с 15 мая. Сейчас завершилась последняя очередь испытаний по ТЭЦ-4, к 24 июня планируется подключить 676 объектов. Текущий ремонт по устранению обнаруженных во время испытаний объектов продолжается во всех районах города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Хит «О боже, какой мужчина!» помог обнаружить должницу
Путин поручил найти деньги на расселение жителей вагон-городков
Госдума приняла закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов
Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул
Иностранцы: И где эти страшные русские хулиганы?
В эфире #VKLive Маликов, Дайнеко, Дружко и другие поздравляют выпускников с окончанием школы
Кадыров готов устроить встречу Дурова и Жарова в Грозном
Правительство предложило упростить подачу заявления в ЗАГС
Спорт
Кубок конфедераций: над Черчесовым сгущаются тучи Второй тур Кубка конфедераций - 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры Стартовали съемки фильма «СуперБобровы. Пора домой» — сиквела комедии про обычную российскую семью супергероев
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Москве 10% арендных квартир непригодны для проживания
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Москву озеленят по вертикали
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь