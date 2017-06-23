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17:11 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградцы могут пожаловаться на грязные подъезды в Госжилнадзор

С этой недели в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области открыта горячая линия по вопросам санитарного состояния многоквартирных домов в местах общего пользования.

Специалисты инспекции принимают звонки от волгоградцев по понедельникам и средам с 9 до 16 часов по телефону 35−21−77 по вопросам наличия графиков уборки подъездов, фактическое проведение влажной уборки в соответствии с графиками, сезонное мытье окон, состояние придомовой территории.

— Все неблагополучные адреса будут обязательно взяты на контроль, — добавили в ведомстве.

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