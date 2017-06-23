В Воронеже на день запретят движение по набережной

Городские власти запретят движение транспорта в районе Адмиралтейской площади с 7:30 субботы, 24 июня, и до полуночи. Ограничения связаны с выпуском офицеров Военно-воздушной академии и награждением победителей «Авиадартса», сообщила пресс-служба мэрии.

Автомобилисты не смогут проехать и, соответственно, припарковать машины по улице Софьи Перовской и Петровской набережной (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского).

Конкурс лётных экипажей «Авиадартс-2017» завершится авиашоу над Адмиралтейской площадью. Оно начнется в 12:00 субботы, 24 июня. Победители всероссийского этапа «Авиадартс-2017» будут представлять Россию на международных состязаниях, которые пройдут в августе в Китае.