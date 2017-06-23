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12:28 (мск), источник: Вести - Калининград

Программа Дня молодёжи в Калининграде

24 июня в Калининграде запланировано проведение массовых мероприятий, различной направленности.

Празднование будет состоять из двух основных блоков: шествие представителей молодежных организаций, объединений, учреждений высшего и среднего профессионального образования, работающей молодежи и праздничная программа на территории Центрального парка культуры и отдыха.

В 15:30 запланировано шествие от здания Калининградского областного драматического театра, его возглавят представители авто-, вело- и мотосообществ. Также по проспекту Мира в сторону ЦПКиО проследует колонна молодежи.

На территории парка с 16.00 до 22.00 будут работать тематические интерактивные площадки. На сцене для зрителей проведут концерт с участием местных музыкантов и приглашённых гостей.

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