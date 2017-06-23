Сотням петербуржцев на сутки задержали вылет в Турцию
Самолет компании «Ак Ай Флай» больше, чем на 30 часов, задерживается с вылетом из Петербурга на курорты Турции. Правда, пассажиры узнали об этом только приехав в Пулково.
Самолет компании «Ак Ай Флай» больше, чем на 30 часов, задерживается с вылетом из Петербурга на курорты Турции. Правда, пассажиры узнали об этом только приехав в Пулково.
Как сообщают «Фонтанке» читатели 23 июня, рейс I4 9163 из северной столицы в Анталью задержали на 19 часов. «Туроператор Tez tour не предупредил заранее, возвращаемся из Пулково домой», — жалуются туристы.
В представительстве Tez tour «Фонтанке» сообщили, что вылет отложен
Авиакомпания оказалась не доступнаядля комментариев: ни в офисе в Петербурге, ни в головном офисе телефоны не отвечают.
Отметим, что из открытых данных известно, что у чартерной авиакомпани «Ай флай» есть два самолёта А330−300 вместимостью 387 мест экономического класса.