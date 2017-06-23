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14:09 (мск), источник: Фонтанка

Сотням петербуржцев на сутки задержали вылет в Турцию

Самолет компании «Ак Ай Флай» больше, чем на 30 часов, задерживается с вылетом из Петербурга на курорты Турции. Правда, пассажиры узнали об этом только приехав в Пулково.

Источник: AP 2017

Как сообщают «Фонтанке» читатели 23 июня, рейс I4 9163 из северной столицы в Анталью задержали на 19 часов. «Туроператор Tez tour не предупредил заранее, возвращаемся из Пулково домой», — жалуются туристы.

В представительстве Tez tour «Фонтанке» сообщили, что вылет отложен из-за поломки самолета А333 в Турции. Сначала рейс был перенесен на 9 утра 24 июня. На 13 часов пятницы — он планируется к вылету на 18.15 субботы.

Авиакомпания оказалась не доступнаядля комментариев: ни в офисе в Петербурге, ни в головном офисе телефоны не отвечают.

Отметим, что из открытых данных известно, что у чартерной авиакомпани «Ай флай» есть два самолёта А330−300 вместимостью 387 мест экономического класса.

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