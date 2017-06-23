Дворники готовы встретить выпускников на Дворцовой
Дворники во всеоружии готовы встретить выпускников на празднике «Алые паруса», который пройдет в ночь на 24 июня в центре Петербурга. В качестве подкрепления им вызовут садовников.
Дворники во всеоружии готовы встретить выпускников на празднике «Алые паруса», который пройдет в ночь на 24 июня в центре Петербурга. В качестве подкрепления им вызовут садовников.
Как сообщили в
После того, как вчерашние школьники нагуляются и отправятся по домам (метро будет работать до раннего утра), на улицы выйдут поливальные машины, уличные пылесосы, погрузчики и самосвалы, которые уберут все последствия массового веселья.