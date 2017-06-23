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13:57 (мск), источник: Фонтанка

Дворники готовы встретить выпускников на Дворцовой

Дворники во всеоружии готовы встретить выпускников на празднике «Алые паруса», который пройдет в ночь на 24 июня в центре Петербурга. В качестве подкрепления им вызовут садовников.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, следить за чистотой на Дворцовой площади и соседних с ней улицах будут 220 дворников, которые оперативно будут складировать мусор в маленькие и большие контейнеры. Всего их установят более сотни. В зеленых зонах на выручку дворникам придут садовники.

После того, как вчерашние школьники нагуляются и отправятся по домам (метро будет работать до раннего утра), на улицы выйдут поливальные машины, уличные пылесосы, погрузчики и самосвалы, которые уберут все последствия массового веселья.

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