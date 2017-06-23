В ночь на воскресенье метро будет работать на час дольше

В ночь с 24 на 25 июня года «подземка» закроется для пассажиров в 01−30, сообщают в пресс-службе Петербургского метрополитена.

В этот список не войдут вестибюль № 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль № 2 «Ленинского проспекта», вестибюль № 2 «Площади Ленина», вестибюль№ 1 станции «Московская», а также вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Вестибюль № 2 станции «Невский проспект» закроется для входа и выхода в 23−00.

Также в эту ночь ночной челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» ходить не будет.

Напомним, в субботу на стадионе «Санкт-Петербург» сыграют новая Зеландия и Португалия.