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13:52 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Несогласованные акции в Петербурге будут жёстко пресекаться

Таким образом в Петербурге хотят избежать массовых беспорядков.

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12
фотографий
12
фотографий

Несогласованные акции в Петербурге будут жёстко пресекаться городскими властями, заявил сегодня на встрече с журналистами вице-губернатор Александр Говорунов.

«Жизнь показывает, что, когда мы предоставляем тот или иной квадрат нашей петербургской земли, иногда определённые движения это не устраивает, — сказал Говорунов. — Они говорят: мы пойдём там, где мы хотим. Вот здесь я бы хотел сказать, что на любые несанкционированные дела власть будет жёстко реагировать. Мы за то, чтобы шли какие-то возможности высказать позиции. Но все это должно идти в согласованном режиме и в цивилизованном варианте».

Эти меры, по словам вице-губернатора, принимаются для того, чтобы не допустить разноса, который происходит в других странах, когда горят машины, бьются витрины, льётся кровь.

Отметим, что по закону Санкт-Петербурга, часть Марсова поля с 2012 года является гайд-парком — местом, отведенным для митингов и протестных акций. В то же время Смольный вправе запретить проведение акций на Марсовом поле.

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