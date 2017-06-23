Несогласованные акции в Петербурге будут жёстко пресекаться
Таким образом в Петербурге хотят избежать массовых беспорядков.
Таким образом в Петербурге хотят избежать массовых беспорядков.
Несогласованные акции в Петербурге будут жёстко пресекаться городскими властями, заявил сегодня на встрече с журналистами
«Жизнь показывает, что, когда мы предоставляем тот или иной квадрат нашей петербургской земли, иногда определённые движения это не устраивает, — сказал Говорунов. — Они говорят: мы пойдём там, где мы хотим. Вот здесь я бы хотел сказать, что на любые несанкционированные дела власть будет жёстко реагировать. Мы за то, чтобы шли
Эти меры, по словам
Отметим, что по закону