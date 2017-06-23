Несогласованные акции в Петербурге будут жёстко пресекаться городскими властями, заявил сегодня на встрече с журналистами вице-губернатор Александр Говорунов.

«Жизнь показывает, что, когда мы предоставляем тот или иной квадрат нашей петербургской земли, иногда определённые движения это не устраивает, — сказал Говорунов. — Они говорят: мы пойдём там, где мы хотим. Вот здесь я бы хотел сказать, что на любые несанкционированные дела власть будет жёстко реагировать. Мы за то, чтобы шли какие-то возможности высказать позиции. Но все это должно идти в согласованном режиме и в цивилизованном варианте».

Эти меры, по словам вице-губернатора, принимаются для того, чтобы не допустить разноса, который происходит в других странах, когда горят машины, бьются витрины, льётся кровь.