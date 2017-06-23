Димаш Кудайбергенов споет для посетителей ЭКСПО
Димаш Кудайбергенов споет для посетителей ЭКСПО на открытии дней Актюбинской области 26 июня.
Димаш Кудайбергенов споет для посетителей ЭКСПО на открытии дней Актюбинской области 26 июня.
АСТАНА, 23 июн — Sputnik. Димаш Кудайбергенов споет на открытии дней Актюбинской области в Астане, сообщила
С 26 по 30 июня в Астане пройдут Дни Актюбинской области, приуроченные к Международной специализированной выставке ЭКСПО — 2017.
«Уникальную
27 июня Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом «Bastau Live show» на сцене «Астана-Арены».
В течение пяти дней в этноауле на городском ипподроме «Қазанат» будут работать выставка национальных этнографических предметов «Сокровища Актюбинской области».
В рамках культурной программы будут организованы национальные спортивные игры, выставки собак пород тазы и тобет, открытые турниры по қазақ күресі и тоғыз құмалақ, а также другие мероприятия.