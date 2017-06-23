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13:57 (мск), источник: Sputniknews.kz

Димаш Кудайбергенов споет для посетителей ЭКСПО

Димаш Кудайбергенов споет для посетителей ЭКСПО на открытии дней Актюбинской области 26 июня.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 июн — Sputnik. Димаш Кудайбергенов споет на открытии дней Актюбинской области в Астане, сообщила пресс-служба областного акимата.

С 26 по 30 июня в Астане пройдут Дни Актюбинской области, приуроченные к Международной специализированной выставке ЭКСПО — 2017.

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«Уникальную шоу-программу откроет гала-концерт, который пройдет на сцене амфитеатра на территории выставки ЭКСПО-2017 вечером 26 июня. В нем примет участие финалист международного конкурса “I am a Singer” Димаш Кудайбергенов, а также звезды казахстанской эстрады», — сообщили в пресс-службе.

27 июня Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом «Bastau Live show» на сцене «Астана-Арены».

В течение пяти дней в этноауле на городском ипподроме «Қазанат» будут работать выставка национальных этнографических предметов «Сокровища Актюбинской области».

В рамках культурной программы будут организованы национальные спортивные игры, выставки собак пород тазы и тобет, открытые турниры по қазақ күресі и тоғыз құмалақ, а также другие мероприятия.

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