Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Корвет ВМФ РФ "Совершенный" сбил крылатую ракету
Красная дорожка: Судзиловская вышла в платье с декольте (фото)
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
Су-27 отогнал натовский истребитель от самолета Шойгу Опубликовано видео с F-16 НАТО, подлетевшим к самолету главы Минобороны РФ
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Дана Борисова рассказала, как стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
«Афганцы» ЛНР: тысяч пропавших бойцов ВСУ уже никогда не найдут
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
14:36 (мск), источник: RNS

Канада столкнулась с дефицитом марихуаны за год до легализации

Канада столкнулась с нехваткой марихуаны за год до ее легализации, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы Минфина провинции Онтарио Чарльза Суса.

Источник: AP 2017

По информации агентства, на этой неделе состоялась встреча представителей федеральных и региональных властей Канады, в ходе которой они обсудили критический дефицит марихуаны.

Читайте также
Мутко предложил «завезти марихуанки» в случае приезда голландцев на ЧМ-2018

«Самая большая проблема, которая возникает после сегодняшней дискуссии, — это проблема поставок», — заявил министр по итогам встречи. Он также отметил, что спрос на марихуану уже сейчас достаточно высок, поэтому к моменту легализации необходимо организовать объем поставок, достаточный для его удовлетворения. Только таким образом можно будет выполнить задачу, которую ставит перед собой правительство, — избавить страну от незаконного оборота наркотика, добавил Суса.

Ранее CBС News сообщал, что правительство Канады намерено легализовать марихуану с 1 июля 2018 года с возрастным ограничением до 18 лет. Планируется, что лицензии производителям будут выдавать федеральные власти, а региональные смогут устанавливать цены на товар и повышать возрастной порог при необходимости.

Комментарии
5
Kлeвeр Удaчи
Молодцы. Правильно сделали. Давно пора бросать курить всякую дрянь!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Роман Филиппов
Остановите Землю, я сойду.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
Пущай ко мне обратятся. Так и быть, отсыплю им маненько :-)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Интернет-омбудсмен назвал спор Роскомнадзора с Дуровым «печальной ситуацией»
Путин поручил найти деньги на расселение жителей вагон-городков
Госдума приняла закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов
Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул
Иностранцы: И где эти страшные русские хулиганы?
В эфире #VKLive Маликов, Дайнеко, Дружко и другие поздравляют выпускников с окончанием школы
Кадыров готов устроить встречу Дурова и Жарова в Грозном
Правительство предложило упростить подачу заявления в ЗАГС
Спорт
Кубок конфедераций: над Черчесовым сгущаются тучи Второй тур Кубка конфедераций - 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры Стартовали съемки фильма «СуперБобровы. Пора домой» — сиквела комедии про обычную российскую семью супергероев
Недвижимость
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь