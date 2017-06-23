Канада столкнулась с дефицитом марихуаны за год до легализации

По информации агентства, на этой неделе состоялась встреча представителей федеральных и региональных властей Канады, в ходе которой они обсудили критический дефицит марихуаны.

«Самая большая проблема, которая возникает после сегодняшней дискуссии, — это проблема поставок», — заявил министр по итогам встречи. Он также отметил, что спрос на марихуану уже сейчас достаточно высок, поэтому к моменту легализации необходимо организовать объем поставок, достаточный для его удовлетворения. Только таким образом можно будет выполнить задачу, которую ставит перед собой правительство, — избавить страну от незаконного оборота наркотика, добавил Суса.

Ранее CBС News сообщал, что правительство Канады намерено легализовать марихуану с 1 июля 2018 года с возрастным ограничением до 18 лет. Планируется, что лицензии производителям будут выдавать федеральные власти, а региональные смогут устанавливать цены на товар и повышать возрастной порог при необходимости.