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14:43 (мск), источник: Интерфакс

В турецких школах откажутся от изучения теории эволюции

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — В турецких школах отказались от преподавания теории эволюции, пишет The Guardian.

Источник: AP 2017

Чиновники от образования в Турции решили удалить из школьного курса биологии главу, знакомящую с теорией Дарвина об эволюции. По словам госслужащего Альпаслана Дюрмуша, министерская комиссия сочла эту теорию слишком спорной и сложной для восприятия учащимися. «Мы считаем, что этот предмет находится вне их понимания», — заявил он.

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В министерстве образования решили удалить главу о теории эволюции из учебников девятого класса, изучение этой темы отложили до этапа бакалавриата.

Кроме этого, было принято решение сократить в учебной программе часы, отведенные на изучение наследия секуляризма — концепции, согласно которой правительство и другие источники норм права существуют независимо от любого типа религий.

Согласно просочившейся в турецкие СМИ информации с заседаний школьных советов, обсуждалась также целесообразность изучения реформ Ататюрка, сокращение часов, отведенных на это, а также увеличение часов, посвященных изучению религии. Дюрмуш отметил, что акцент будет сделан на вкладе мусульманских и турецких ученых, а при изучении истории уйдут от «евроцентричного» подхода.

По его словам, эти изменения широко обсуждались, в дискуссии участвовали родители школьников и общественность.

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