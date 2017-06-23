На Волжской ГЭС повышенный сброс воды продлен до 26 июня

Росводресурсы скорректировали режим работы Волжской ГЭС, поскольку Куйбышевское водохранилище переполнено после обильных дождей.

Половодье в этом году было продолжительным, однако максимальные сбросы в 25 тысяч кубометров в секунду держались лишь девять дней. В этом году на Волжской ГЭС это уже второе продление темпов подачи воды.