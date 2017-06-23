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18:38 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На Волжской ГЭС повышенный сброс воды продлен до 26 июня

Волжская ГЭС продлила повышенные сбросы воды до 26 июня. На этот период времени через турбины будет проходить 11 тысяч кубометров воды в секунду, как во время весеннего паводка.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Росводресурсы скорректировали режим работы Волжской ГЭС, поскольку Куйбышевское водохранилище переполнено после обильных дождей.

Половодье в этом году было продолжительным, однако максимальные сбросы в 25 тысяч кубометров в секунду держались лишь девять дней. В этом году на Волжской ГЭС это уже второе продление темпов подачи воды.

По мнению специалистов, это максимально обводнит Волго-Ахтубинскую пойму и дельту Волги.

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