В Пермском крае стало на 109 единиц специально дорожной техники больше

Для нужд Пермского края из Москвы поступили самосвалы, комбинированные дорожные машины, вакуумно-подметальные машины, фронтальные погрузчики, снегоочистители и т. д. Техникой будет заведовать дорожно-эксплуатационная служба, которая войдет в состав краевого ГКУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Находящийся на балансе региона парк спецмашин позволит не зависеть от подрядчиков и оперативно выполнять работы по уборке и содержанию дорог с высокой интенсивностью движения.



«В этом году ведется большая работа по ремонту дорог, но вопрос их содержания не менее важен: нужно, чтобы было чисто, снег был убран, трава подстрижена. Чтобы не зависеть полностью от подрядчиков, решили создать свою мощную базу. Получили дополнительно 109 единиц техники, которые в совокупности с имеющейся позволят нормально содержать дороги. Особое внимание надо обратить на содержание трасс с самой высокой интенсивностью — обходы и въезды в город», — отметил врио губернатора.



Поступившие машины прошли тестовые испытания на дорогах Перми, и с этой недели они будут поэтапно выводиться на работу на региональных дорогах.







