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15:42 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы возмутились летающими над городом военными самолетами

Воронежцы в социальных сетях обсуждают военные самолеты, которые летали над Воронежем в течение нескольких часов.

Видео истребителей, выполняющих фигуры высшего пилотажа, было опубликовано в сети и вызвало совершенно неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые авторы комментариев написали, что были напуганы, увидев над городом военный самолет. Другие возмутились тем, что истребители слишком сильно шумят. Другие же наоборот выразили восторг по поводу происходящего.

Напомним, завтра в Воронеже, как и сообщалось ранее, пройдет авиашоу — над Адмиралтейской набережной воронежцы смогут увидеть выступление военных летчиков. Авиашоу станет заключительной частью всеармейского этапа проходившего в Воронеже конкурса «Авиадартс-2017». О точном времени проведения авиашоу будет сообщено дополнительно.

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