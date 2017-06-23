Воронежцы возмутились летающими над городом военными самолетами

Видео истребителей, выполняющих фигуры высшего пилотажа, было опубликовано в сети и вызвало совершенно неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые авторы комментариев написали, что были напуганы, увидев над городом военный самолет. Другие возмутились тем, что истребители слишком сильно шумят. Другие же наоборот выразили восторг по поводу происходящего.