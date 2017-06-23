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16:15 (мск), источник: ТАСС

Трансляцию «Выпускного 2017» соцсети «ВКонтакте» посмотрели более 1,9 млн человек

Сергей Лазарев, Егор Крид, Дмитрий Маликов и Виктория Дайнеко рассказали о своих выпускных и ответили на вопросы из школьного курса.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 1,9 млн пользователей социальной сети «ВКонтакте» посмотрели в прямом эфире шоу-концерт проекта «Выпускной 2017». Ведущими спецвыпуска #VKLive с участием Сергея Лазарева, Егора Крида, Дмитрия Маликова, Виктории Дайнеко и других музыкантов и шоуменов стали Екатерина Варнава и Александр Гудков.

Приглашенные артисты рассказали о своих выпускных и ответили на вопросы из школьного курса.

В 16:00 мск в рамках телемоста пройдет включение с трансляцией концерта группы IOWA в школе-победителе конкурса «Выпускной 2017» — гимназии имени Подольских курсантов в Климовске. Выпускники двух других школ, прошедших в финал, — московского лицея № 1581 при МГТУ им. Баумана и школы № 10 из Коврова — получат билеты на фестиваль-концерт VK Fest, который пройдет в Санкт-Петербурге 15 и 16 июля.

Также в сообществе «Выпускной 2017» в соцсети было опубликовано обращение президента РФ Владимира Путина. Запись посмотрели более 1 млн человек.

«Сегодня вы устремлены в будущее, в новую, взрослую жизнь, кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то еще думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения, не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач, добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал. Наша страна, наша Родина — Россия — надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах. Удачи вам!», — пожелал выпускникам глава государства.

«Выпускной 2017»

В мае социальная сеть «ВКонтакте» запустила проект «Выпускной 2017» — все выпускники этого года, которые указали информацию в профиле, получили предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов, беседа создавалась автоматически. Для выпускников доступны специальные стикеры и другой эксклюзивный контент. По данным соцсети, участие в акции приняли около 520 тыс. человек — более 80% выпускников этого года. Cвыше 300 тыс. старшеклассников получили цифровые выпускные альбомы.

Частью проекта стал конкурс на самое креативное видео об окончании школы. Организаторам поступило более 1500 заявок. Победителей выбирали представители «ВКонтакте» и группа IOWA.

«ВКонтакте» — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера «ВКонтакте» составляет 82 млн человек ежемесячно.

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