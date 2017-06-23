Трансляцию «Выпускного 2017» соцсети «ВКонтакте» посмотрели более 1,9 млн человек
Сергей Лазарев, Егор Крид, Дмитрий Маликов и Виктория Дайнеко рассказали о своих выпускных и ответили на вопросы из школьного курса.
Сергей Лазарев, Егор Крид, Дмитрий Маликов и Виктория Дайнеко рассказали о своих выпускных и ответили на вопросы из школьного курса.
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 1,9 млн пользователей социальной сети «ВКонтакте» посмотрели в прямом эфире
Приглашенные артисты рассказали о своих выпускных и ответили на вопросы из школьного курса.
В 16:00 мск в рамках телемоста пройдет включение с трансляцией концерта группы IOWA в
Также в сообществе «Выпускной 2017» в соцсети было опубликовано обращение президента РФ Владимира Путина. Запись посмотрели более 1 млн человек.
«Сегодня вы устремлены в будущее, в новую, взрослую жизнь,
«Выпускной 2017»
В мае социальная сеть «ВКонтакте» запустила проект «Выпускной 2017» — все выпускники этого года, которые указали информацию в профиле, получили предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов, беседа создавалась автоматически. Для выпускников доступны специальные стикеры и другой эксклюзивный контент. По данным соцсети, участие в акции приняли около 520 тыс. человек — более 80% выпускников этого года. Cвыше 300 тыс. старшеклассников получили цифровые выпускные альбомы.
Частью проекта стал конкурс на самое креативное видео об окончании школы. Организаторам поступило более 1500 заявок. Победителей выбирали представители «ВКонтакте» и группа IOWA.
«ВКонтакте» — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера «ВКонтакте» составляет 82 млн человек ежемесячно.