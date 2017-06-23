Трансляцию «Выпускного 2017» соцсети «ВКонтакте» посмотрели более 1,9 млн человек

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 1,9 млн пользователей социальной сети «ВКонтакте» посмотрели в прямом эфире шоу-концерт проекта «Выпускной 2017». Ведущими спецвыпуска #VKLive с участием Сергея Лазарева, Егора Крида, Дмитрия Маликова, Виктории Дайнеко и других музыкантов и шоуменов стали Екатерина Варнава и Александр Гудков. Приглашенные артисты рассказали о своих выпускных и ответили на вопросы из школьного курса.

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В 16:00 мск в рамках телемоста пройдет включение с трансляцией концерта группы IOWA в школе-победителе конкурса «Выпускной 2017» — гимназии имени Подольских курсантов в Климовске. Выпускники двух других школ, прошедших в финал, — московского лицея № 1581 при МГТУ им. Баумана и школы № 10 из Коврова — получат билеты на фестиваль-концерт VK Fest, который пройдет в Санкт-Петербурге 15 и 16 июля. Также в сообществе «Выпускной 2017» в соцсети было опубликовано обращение президента РФ Владимира Путина. Запись посмотрели более 1 млн человек. «Сегодня вы устремлены в будущее, в новую, взрослую жизнь, кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то еще думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения, не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач, добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал. Наша страна, наша Родина — Россия — надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах. Удачи вам!», — пожелал выпускникам глава государства.

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