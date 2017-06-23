Павел Дуров ответил на предупреждение о блокировке Telegram

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram. Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

По мнению Дурова, со стороны это выглядит как саботаж государственных интересов. «Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России?», — задается вопросом создатель Telegram.

Сегодня глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к владельцу Telegram Павлу Дурову с требованием представить данные для включения мессенджера в реестр. В случае отказа глава Роскомнадзора пригрозил мессенджеру блокировкой.

«В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения», — подчеркнул глава Роскомнадзора. Он отметил, что время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.