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15:50 (мск), источник: Интерфакс

Павел Дуров ответил на предупреждение о блокировке Telegram

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Создатель Telegram Павел Дуров ответил главе Роскомнадзора Александру Жарову, который пригрозил блокировкой мессенджера, назвав инициативу «саботажем государственных интересов».

Источник: Reuters

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram. Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

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По мнению Дурова, со стороны это выглядит как саботаж государственных интересов. «Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России?», — задается вопросом создатель Telegram.

Сегодня глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к владельцу Telegram Павлу Дурову с требованием представить данные для включения мессенджера в реестр. В случае отказа глава Роскомнадзора пригрозил мессенджеру блокировкой.

«В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения», — подчеркнул глава Роскомнадзора. Он отметил, что время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.

Комментарии
9
Sergey Vedmanov
Умничка Дуров! В отличии от Жарова. ))
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Юрий Жданов
Потому что сегодня у нас ни чего без денег не решается. Страна такая стала. Даже старые друзья - товарищи за любую дружескую -товарищескую услугу, за которую раньше говорили спасибо, теперь просят бабки.
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Sergey Vedmanov
Очередное перераспределение средств. Рейдерский захват бизнеса, в особенности успешного иностранного. Ничего нового не происходит. Бег России по кругу, с нулевым выхлопом. С молчаливого согласия, ничего не понимающей до сих пор, основной массы населения. Ничего особенного, всё уже было. )
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