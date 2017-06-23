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17:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Фестиваль спорта, Сабантуй и караоке-турнир. Афиша на выходные в Челябинске

Фестиваль спорта, Сабантуй и караоке-турнир. Афиша на выходные в Челябинске.

В субботу и воскресенье челябинцы могут поучаствовать в молодежном фестивале спорта и искусства, погулять на Сабантуе или сходить на выставку Ван Гога.

В выставочном зале Челябинского отделения Союза художников России открылась выставка Ван Гога. В экспозицию вошли 70 репродукций самых знаменитых картин художника. Понравившиеся репродукции можно будет приобрести. Кроме того, каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе «Рисуем картину Ван Гога».

В субботу, 24 июня, на площадке перед ТРК «Горки» пройдет всероссийский Олимпийский день в рамках молодежного фестиваля спорта и искусства «Энергия улиц». В открытии фестиваля примут участие ведущие спортсмены области, участники Олимпийских игр. В программу мероприятия включены показательные выступления творческих коллективов, спортивных федераций, викторина «Знатоки олимпизма», спортивные конкурсы. В рамках праздника спортсмены и любители смогут попробовать свои силы в тестировании комплекса ГТО. Детей ждут аквагрим и конкурс рисунков, а также автограф-сессия ведущих спортсменов. Мероприятие начнется в 12 часов.

Позже, в 15 часов молодежь соберется на караоке-турнир с использованием жестового языка (языка глухих). Это уникальный для нашей страны молодежный инклюзивный проект «Равный равному». Приобщиться к нему можно будет в караоке -клубе «Soprano» по адресу Каслинская, 99-д.

Любители игры с мячом соберутся в 16 часов на стадионе «МЕТАР», где пройдут областные соревнования по мини-футболу.

25 июня в Саду Победы челябинцы отпразднуют Сабантуй. «Праздник плуга» начнется в 12 часов. Перед гостями выступят творческие коллективы, можно будет поучаствовать в конкурсах, попробовать блюда национальной кухни.

В этот же день на Кировке в 16 часов пройдет акция, приуроченная к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом.

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