Житель Каневского района попал в Книгу рекордов Гиннесса
Алексей Колыхалов из Каневского района установил мировой рекорд по самому быстрому жонглированию мячами.
Алексей Колыхалов из Каневского района установил мировой рекорд по самому быстрому жонглированию мячами.
Молодой человек стал лидером в категории «Самое быстрое жонглирование тремя мячами за минуту» — 502 поимки. Для установления рекорда юноша потратил год тренировок.
«Мне важно само признание и, что рекорд поставлен человеком из Каневского района», — цитирует Колыхалова
Алексей Колыхалов учится в Таганрогском