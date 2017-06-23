Житель Каневского района попал в Книгу рекордов Гиннесса

Молодой человек стал лидером в категории «Самое быстрое жонглирование тремя мячами за минуту» — 502 поимки. Для установления рекорда юноша потратил год тренировок.

«Мне важно само признание и, что рекорд поставлен человеком из Каневского района», — цитирует Колыхалова пресс-служба районной администрации.