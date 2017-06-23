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17:09 (мск), источник: ЮГА.ру

Житель Каневского района попал в Книгу рекордов Гиннесса

Алексей Колыхалов из Каневского района установил мировой рекорд по самому быстрому жонглированию мячами.

Молодой человек стал лидером в категории «Самое быстрое жонглирование тремя мячами за минуту» — 502 поимки. Для установления рекорда юноша потратил год тренировок.

«Мне важно само признание и, что рекорд поставлен человеком из Каневского района», — цитирует Колыхалова пресс-служба районной администрации.

Алексей Колыхалов учится в Таганрогском радио-техническом университете и в течение девяти лет занимается в народном цирке «Калейдоскоп». Руководитель Василий Разгон отметил устремленность, трудолюбие и упорство молодого человека.

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