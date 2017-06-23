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17:43 (мск)

События недели в фотографиях

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 17 по 23 июня 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

17 июня. Футбольный Кубок Конфедераций, который традиционно проводится перед чемпионатом мира, открылся в Санкт-Петербурге. В первом матче сыграли сборные России и Новой Зеландии. Победу одержали россияне со счетом 2:00.

Источник: РИА "Новости"

17 июня. Американец Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, принял участие в неделе моды в Милане. О будущей звезде модельного бизнеса заговорили в 2014 году, когда в сети появилась его фотография после задержания за незаконное хранение оружия.

Источник: AFP 2017

18 июня. В Португалии бушует один из крупнейших за последние годы природный пожар. Ситуация остается крайне сложной в районах Лейрия, Каштелу-Бранку и Коимбра. В результате стихийного бедствия уже погибли более 60 человек.

Источник: Reuters

18 июня. Папа Франциск во время процессии в честь праздника Тела и Крови Христовых в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Источник: Reuters

19 июня. Фургон наехал на людей на северо-востоке Лондона. Прохожим удалось задержать водителя и передать его полиции. Помимо него в машине находились еще два преступника, которым удалось скрыться. В результате инцидента один человек погиб, более десяти получили ранения.

Источник: Reuters

19 июня. Крупнейший аэрокосмический салон открылся во французском аэропорту Ле-Бурже. Участие России из-за санкций было сведено к минимуму: на статической экспозиции был представлен только ближнемагистральный пассажирский самолет SSJ 100, остальные достижения российского авиапрома представили в виде макетов.

Источник: Reuters

20 июня. В заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков. Двум из пострадавших удалось самостоятельно выбраться на берег. Спасшиеся юноши утверждают, что девушка погибла у них на глазах, официально ее гибель пока не подтверждена. Судьба остальных несовершеннолетних неизвестна. Спасательная операция продолжается. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Сообщается, что лодка была опрокинута в результате шторма.

Источник: РИА "Новости"

20 июня. Президент Украины нанес официальный визит в Вашингтон. По сообщению Белого дома, Петр Порошенко попытался заинтересовать Дональда Трампа в урегулировании конфликта в Донбассе, предложив контракты на его восстановление американским компаниям. В свою очередь, президент США заявил о большой вовлеченности страны в дела Украины. В Киеве назвали получасовые переговоры «полноценными» и содержательными.

Источник: РИА "Новости"

21 июня. На стадионе «Спартак» состоялся матч между сборными России и Португалии в рамках Кубка Конфедераций. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу португальцев, в составе которых победный мяч забил Криштиану Роналду.

Источник: РИА "Новости"

21 июня. Полиция Брюсселя застрелила исполнителя теракта на Центральном вокзале города. Мужчина устроил небольшой взрыв у касс, чем привлек внимание военного патруля. На террористе было найдено мощное взрывное устройство. Работа вокзала возобновилась только на следующий день.

Источник: AP 2017

22 июня. В День памяти и скорби, Владимир Путин и Дмитрий Медведев возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Пользователи соцсетей обратили внимание на выражение лица премьер-министра на одном из снимков по итогам мероприятия. Фотография стала поводом для шуток и фотожаб в интернете.

Источник: Reuters

22 июня. Песня на слова и музыку Марии Захаровой прозвучала на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. По словам официального представителя МИД, она не знакома с нотами и музыке не училась. Композицию исполнила певица Наргиз.

Источник: РИА "Новости"

23 июня. Российские силы ВМФ нанесли удары ракетами «Калибр» по объектам запрещенной террористической организации ИГ в Сирии. В результате были поражены пункты управления и склады вооружения боевиков в провинции Хама.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации
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