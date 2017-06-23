Где в Волгограде отключат горячую воду? График по районам на июль

«АиФ-Волгоград» подготовил перечень адресов, который войдут в зону отключения на время проведения ремонтных работ.

В июле в Волгограде продолжатся плановые отключения горячей воды. В большинстве жилых домов они продлятся две недели. «АиФ-Волгоград» публикует график отключений, предоставленный «Концессиями теплоснабжения».

Напомним, что в июле будет действовать и ряд отключений, которые начались еще в июне. С их графиком можно ознакомиться здесь.

Тракторозаводский район.

С 4 по 17 июля 2017 года.

Ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а.

Детский сад № 321.

Медицинские учреждения: поликлиники № 1, 17.

С 11 по 24 июля 2017 года.

Ул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13.

Ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития).

Ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Детский сад № 389.

Школы: № 4, Волгоградский мужской педагогический лицей.

Медицинские учреждения: клиническая больница № 4, поликлиника № 1, детская поликлиника.

Краснооктябрьский район.

С 13 по 27 июля 2017 года.

Ул. Аэрофлотская, 62.

Ул. Бажова, 7, 9.

Ул. Еременко, 35.

Ул. Качалова, 48, 52.

Пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78.

Ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31.

Ул. Титова, 36а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 26, 28.

Ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68.

Детские сады: № 96, 273, 286, 294, 329, 375, 392.

Медицинские учреждения: клиническая больница № 12, подразделение № 2 областного противотуберкулезного диспансера, детская поликлиника № 1, областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, поликлиника № 2.

Школы: школа-сад «Росток», школа № 32, школа-интернат № 6 и № 3.

Дзержинский район.

С 30 июня по 29 августа 2017 года.

Школа-интернат «Созвездие».

С 4 по 17 июля 2017 года.

Ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71б, 108, 112, 114, 116.

Ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16.

Детский сад № 355.

Медицинские учреждения: поликлиника № 30, клиническая больница скорой медицинской помощи № 25, областной онкологический диспансер № 1, станция скорой помощи, судмедэкспертиза, областная детская клиническая больница, областной клинический госпиталь ВОВ.

С 25 июля по 7 августа 2017 года.

Ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19.

Б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15 г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38.

Ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112.

Ул. Московская, 5а, 6а.

Ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72.

Ул. К. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26.

Детские сады: № 262, 350.

Школы: № 102, гимназия № 11, музыкальная школа № 2.

Центральный район.

С 18 по 31 июяя 2017 года.

Ул. Комсомольская 6.

Ул. Краснознаменская, 6, 7, 8.

Ул. Ленина, 5, 6, 11, 25.

Пр. Ленина 2, 2а, 5, 6.

Ул. Порт-Саида, 7а.

Ул. Советская, 3.

Детские сады: № 111, центр развития ребёнка № 2.

Роддом № 2.

Школы: гимназия № 3.

Прочие потребители: цирк, Сурские бани.

Ворошиловский район.

С 4 по 17 июля 2017 года.

Комитет гражданской защиты населения.

С 19 по 31 июля 2017 года.

Ул. Ардатовская, 2.

Ул. Буханцева, 48, 50, 66.

Ул. Клубная, 13.

Ул. Чигиринская, 2.

Детские сады: № 30, 32, 55, 115.

Советский район.

С 11 по 24 июля 2017 года.

Ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7.

Ул. Аджарская, 16, 18, 35, 37.

Ул. К. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19.

Ул. Л. Толстого, 1а, 1б, 5, 5а, 7.

Ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20.

Ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21.

Ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12.

Детский сад № 334.

Школа № 93.

С 25 июля по 7 августа 2017 года.

Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Кировский район.

С 28 июля по 10 августа 2017 года.

Родильный дом № 3.

С 27 июля по 9 августа 2017 года.

Военный городок № 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Красноармейский район.

С 13 по 26 июля 2017 года.

Б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37.

Пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62.

Ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34.

Ул. Доценко, 35а.

Ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22.

Ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а.

Ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51 б, 53, 55.

Ул. Тельмана, 14, 19.

Детские сады: № 332, 343, 352, 361, 370, 374, 381.

Медицинские учреждения: детская поликлиника № 26; больница № 22.

Школы: № 62, 65, 75, 120, гимназии № 2, 6, 7.

С 27 июля по 9 августа 2017 года.

Ул. Алийская, 16, 18.

Ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55.

Ул. Сидорова, 3.

Ул. Судостроительная, 39, 43, 45.

Ул. Электростальская, 11.

Детские сады: № 16, 79, 138.

ПТУ № 19.