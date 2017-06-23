Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Корвет ВМФ РФ "Совершенный" сбил крылатую ракету
Россиянин бросил карьеру за рубежом и разбогател на родине
Пятилетняя художница прославилась на весь мир
Улучшилось состояние онкобольной девушки, пожаловавшейся Путину
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Разрушительный град изрешетил машины в Хакасии (фото и видео)
Kia Rio: официальные фото новой модели
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
13События недели в фотографиях
18:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Где в Волгограде отключат горячую воду? График по районам на июль

«АиФ-Волгоград» подготовил перечень адресов, который войдут в зону отключения на время проведения ремонтных работ.

«АиФ-Волгоград» подготовил перечень адресов, который войдут в зону отключения на время проведения ремонтных работ.

В июле в Волгограде продолжатся плановые отключения горячей воды. В большинстве жилых домов они продлятся две недели. «АиФ-Волгоград» публикует график отключений, предоставленный «Концессиями теплоснабжения».

Напомним, что в июле будет действовать и ряд отключений, которые начались еще в июне. С их графиком можно ознакомиться здесь.

Тракторозаводский район.

С 4 по 17 июля 2017 года.

Ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а.

Детский сад № 321.

Медицинские учреждения: поликлиники № 1, 17.

С 11 по 24 июля 2017 года.

Ул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13.

Ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития).

Ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Детский сад № 389.

Школы: № 4, Волгоградский мужской педагогический лицей.

Медицинские учреждения: клиническая больница № 4, поликлиника № 1, детская поликлиника.

Краснооктябрьский район.

С 13 по 27 июля 2017 года.

Ул. Аэрофлотская, 62.

Ул. Бажова, 7, 9.

Ул. Еременко, 35.

Ул. Качалова, 48, 52.

Пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78.

Ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31.

Ул. Титова, 36а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 26, 28.

Ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68.

Детские сады: № 96, 273, 286, 294, 329, 375, 392.

Медицинские учреждения: клиническая больница № 12, подразделение № 2 областного противотуберкулезного диспансера, детская поликлиника № 1, областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, поликлиника № 2.

Школы: школа-сад «Росток», школа № 32, школа-интернат № 6 и № 3.

Дзержинский район.

С 30 июня по 29 августа 2017 года.

Школа-интернат «Созвездие».

С 4 по 17 июля 2017 года.

Ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71б, 108, 112, 114, 116.

Ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16.

Детский сад № 355.

Медицинские учреждения: поликлиника № 30, клиническая больница скорой медицинской помощи № 25, областной онкологический диспансер № 1, станция скорой помощи, судмедэкспертиза, областная детская клиническая больница, областной клинический госпиталь ВОВ.

С 25 июля по 7 августа 2017 года.

Ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19.

Б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15 г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38.

Ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112.

Ул. Московская, 5а, 6а.

Ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72.

Ул. К. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26.

Детские сады: № 262, 350.

Школы: № 102, гимназия № 11, музыкальная школа № 2.

Центральный район.

С 18 по 31 июяя 2017 года.

Ул. Комсомольская 6.

Ул. Краснознаменская, 6, 7, 8.

Ул. Ленина, 5, 6, 11, 25.

Пр. Ленина 2, 2а, 5, 6.

Ул. Порт-Саида, 7а.

Ул. Советская, 3.

Детские сады: № 111, центр развития ребёнка № 2.

Роддом № 2.

Школы: гимназия № 3.

Прочие потребители: цирк, Сурские бани.

Ворошиловский район.

С 4 по 17 июля 2017 года.

Комитет гражданской защиты населения.

С 19 по 31 июля 2017 года.

Ул. Ардатовская, 2.

Ул. Буханцева, 48, 50, 66.

Ул. Клубная, 13.

Ул. Чигиринская, 2.

Детские сады: № 30, 32, 55, 115.

Советский район.

С 11 по 24 июля 2017 года.

Ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7.

Ул. Аджарская, 16, 18, 35, 37.

Ул. К. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19.

Ул. Л. Толстого, 1а, 1б, 5, 5а, 7.

Ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20.

Ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21.

Ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12.

Детский сад № 334.

Школа № 93.

С 25 июля по 7 августа 2017 года.

Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Кировский район.

С 28 июля по 10 августа 2017 года.

Родильный дом № 3.

С 27 июля по 9 августа 2017 года.

Военный городок № 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Красноармейский район.

С 13 по 26 июля 2017 года.

Б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37.

Пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62.

Ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34.

Ул. Доценко, 35а.

Ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22.

Ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а.

Ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51 б, 53, 55.

Ул. Тельмана, 14, 19.

Детские сады: № 332, 343, 352, 361, 370, 374, 381.

Медицинские учреждения: детская поликлиника № 26; больница № 22.

Школы: № 62, 65, 75, 120, гимназии № 2, 6, 7.

С 27 июля по 9 августа 2017 года.

Ул. Алийская, 16, 18.

Ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55.

Ул. Сидорова, 3.

Ул. Судостроительная, 39, 43, 45.

Ул. Электростальская, 11.

Детские сады: № 16, 79, 138.

ПТУ № 19.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Подождите, пока я на рынок схожу». Медики о самых бесполезных вызовах скорой помощи
Госдума приняла в первом чтении законопроект об анонимайзерах
Путин поручил подготовить переселение жителей вагон-городков
Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул
Иностранцы: И где эти страшные русские хулиганы?
«Выпускной 2017» в «ВКонтакте» посмотрели 2 миллиона человек
Washington Post: Обама готовил «кибербомбу» против России
События недели в фотографиях
Спорт
Кубок конфедераций: над Черчесовым сгущаются тучи Второй тур Кубка конфедераций - 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь