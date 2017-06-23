Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Борис Грызлов: Украина предприняла дерзкую попытку в Донбассе
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Дана Борисова о том, из-за кого она стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
20:48 (мск), источник: Ежедневник.by

Приговор российскому шпиону в Литве будет вынесен 7 июля

Вильнюсский окружной суд завершил рассмотрение уголовного дела по обвинению в шпионаже высокопоставленного сотрудника разведслужбы России Николая Филипченко, которого прокуратура предлагает приговорить к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Источник: Ежедневник.by

Судейская коллегия приговор огласит 7 июля. Как сказал BNS гособвинитель по этому делу, главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лаучюс, первые 5 лет Филипченко должен провести в тюрьме, затем может быть переведен в колонию.

Читайте также
Лавров: у России нет аллергии и ревности к процессу сближения Беларуси и ЕС

Николай Филипченко с 29 апреля 2015 года содержится под арестом в Лукишкском следственном изоляторе-тюрьме. Этот россиянин обвиняется в том, что вместе с другими лицами пытался завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы, которые могли бы установить подслушивающие устройства в рабочем кабинете президента Дали Грибаускайте и в ее резиденции, сообщает Делфи.

Обвиняемый вину не признает, отказывается давать показания в суде, заявив только, что никакого вреда Литве не причинил. За шпионаж в Литве уже осуждены бывший сотрудник госпредприятия Oro navigacija Ромуалдас Липскис, получивший 5 лет лишения свободы; бывший военный медик Андрей Ошурков приговорен к 3 годам лишения свободы.

В феврале Шяуляйский окружной суд за шпионаж в пользу России осудил бывшего капитана ВВС Литовской армии Сергея Пушина и гражданина России Сергея Моисеенко. Первого приговорили к 5 годам, второго — к 10,5 годам лишения свободы. Осужденные обжаловали приговор в Апелляционном суде, но их жалобы еще не рассмотрены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Промышленная и бытовая химия: разрыв с Керимовым и новая БКК
Госдума приняла в первом чтении законопроект об анонимайзерах
Опубликованы фотографии сближения Су-27 с разведчиком RC-135
Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул
Олимпийский чемпион раскритиковал игру сборной России
«Выпускной 2017» в «ВКонтакте» посмотрели 2 миллиона человек
Washington Post: Обама готовил «кибербомбу» против России
События недели в фотографиях
Спорт
Кубок конфедераций: над Черчесовым сгущаются тучи Второй тур Кубка конфедераций - 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь