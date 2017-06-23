В Астане пройдет плановое отключение электричества
Плановые отключения в электрических сетях 10/0,4 кВ города пройдут
Плановые отключения в электрических сетях 10/0,4 кВ города пройдут
24 июня с 09:00 до 18:00 на территории Сарыаркинского района по улице Пионерская, 14, 18; проспекту Абая, 21; проспекту Сарыарка, 22/1; улице Омарова, 47а; улицам Герцена и Жеруйек будет произведено отключение элекстроснабжения.
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26 июня под плановое отключение электричества попадет территория Алматинского района. С 10:00 до 13:00 —