В Астане пройдет плановое отключение электричества

24 июня с 09:00 до 18:00 на территории Сарыаркинского района по улице Пионерская, 14, 18; проспекту Абая, 21; проспекту Сарыарка, 22/1; улице Омарова, 47а; улицам Герцена и Жеруйек будет произведено отключение элекстроснабжения.

2 4—25 июня с 09:30 до 17:30 по улице Герцена, 1, 33; улице Дюсембаева, 2−20, 1−15 также будет произведено отключение электричества.