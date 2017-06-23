Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
23:00 (мск), источник: Newtimes.kz

В Астане пройдет плановое отключение электричества

Плановые отключения в электрических сетях 10/0,4 кВ города пройдут 24—26 июня в связи с выполнением ремонтных работ, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ситуационный центр акимата города Астаны.

Источник: Newtimes.kz

24 июня с 09:00 до 18:00 на территории Сарыаркинского района по улице Пионерская, 14, 18; проспекту Абая, 21; проспекту Сарыарка, 22/1; улице Омарова, 47а; улицам Герцена и Жеруйек будет произведено отключение элекстроснабжения.

24—25 июня с 09:30 до 17:30 по улице Герцена, 1, 33; улице Дюсембаева, 2−20, 1−15 также будет произведено отключение электричества.

26 июня под плановое отключение электричества попадет территория Алматинского района. С 10:00 до 13:00 — VIP-городок по проспекту Абылайхана. С 9:00 до 18:00 — переулок Наурызыш; улицы Шарбакты, Кулагер, Атамура, Кокарал, 18, Сарыкенгыр-2, Мусрепова-2, 2/1, 2/2, 4/2; микрорайон Ак-Булак-2; переулки Толстого и Абыралы. С 9:00 до 13:00 отключение электричества будет произведено в микрорайоне Ак-Булак-1.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Усть-Каменогорске ураган сломал гипсокартонную стену в квартире многоэтажки
Госдума приняла в первом чтении законопроект об анонимайзерах
Опубликованы фотографии сближения Су-27 с разведчиком RC-135
Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул
Олимпийский чемпион раскритиковал игру сборной России
С Плесецка стартовал «Союз-2.1в» с военным спутником Минобороны
Госдума запросила данные о расследовании ДТП с мальчиком
События недели в фотографиях
Спорт
Кубок конфедераций: над Черчесовым сгущаются тучи Второй тур Кубка конфедераций - 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь