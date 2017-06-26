Насколько погода в Москве сошла с ума. Цифры, графики и факты

Источник: РИА "Новости"

После климатических аномалий зимой и весной Москва все никак не может войти в привычный ее жителям режим летней жары. Русская служба Би-би-си погрузилась в метеосводки за последние десятилетия, чтобы понять, насколько 2017-й действительно отличается от многолетней нормы. В целом Россия укладывается в глобальный тренд на потепление и даже немного опережает его. Температура воздуха в среднем по стране растет в 2,5 раза быстрее, чем в мире в целом, показало исследование Росгидрометцентра. Становится теплее и в Москве — что, естественно, не исключает сильных колебаний от месяца к месяцу.

Источник: Русская служба Би-би-си

В течение года погода может меняться самым неожиданным образом. В разное время года москвичи страдают от сильных морозов, удушливого зноя, ледяного дождя, парализующего дороги снега и прочих превратностей умеренно-континентального климата. Однако нынешний год в каком-то смысле удивил даже местных жителей.

Зимнюю и весеннюю одежду многие убирали в шкаф подальше и доставали снова по несколько раз за сезон.

В начале мая мэрии Москвы пришлось снова включить центральное отопление после планового отключения на лето. Хроника климатической революции Экстремальные погодные явления начались буквально с первого дня 2017 года. Столбики термометров в аэропорту Шереметьево (находится в 30 км от центра Москвы) тогда поднялись на 11 градусов Цельсия выше средних суточных минимумов и максимумов за предыдущие 30 лет. Это является самым значительным положительным отклонением от нормы с начала 2017 года (+1 градус вместо -10), показали расчеты Русской службы Би-би-си.

Источник: Русская служба Би-би-си

Меньше чем через неделю в российской столице сильно похолодало. В ночь с 6 на 7 января температура колебалась около отметки в -30 градусов, что сделало минувшее православное Рождество самым холодным за 120 лет метеонаблюдений. Последовавший март, напротив, оказался самым теплым в истории. Конец прохладного по московским меркам апреля ознаменовался самыми значительными колебаниями температуры воздуха в течение суток за нынешний год: с минимума в +6 градусов до максимума в +23 градуса.

Май стал наиболее холодным с начала XXI века.

Накануне Дня Победы 8 мая в Москве выпал крайне непривычный для этого времени года снег. Сам праздник побил рекорд низкой температуры с самого 1945 года. Если же брать 9 мая в отрыве от исторического контекста, то оно было самым зябким за последние 99 лет. 29 мая оказалось одним из самых жарких дней в году. К 15:00 воздух прогрелся до уровня +25 градусов, однако спустя всего два часа температура упала сразу на 10 градусов. Причина — сильный шторм, вырывавший с корнем деревья и автобусные остановки, а также унесший жизни 18 человек в Москве и Московской области. Погода в июне также была достаточно нестабильной. Середина месяца была самой прохладной почти за 70 лет. В День памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев попали под проливной дождь у стен Кремля во время возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Недовольное лицо главы Белого дома на фотографиях с места стало поводом для многочисленных шуток в интернете. Источники данных: Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации (c 1 января 1987 года по 30 сентября 2016 года), rp5.ru (с 1 октября 2016 года по 21 июня 2017 года).