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02:47 (мск), источник: Известия

NASA заявило о погружении Земли в темноту на две недели в ноябре

Американское космическое агентство NASA заявило, что в ноябре 2017 года Земля погрузится в полную темноту на две недели, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Источник: NASA

В докладе главы NASA Чарльза Болдена говорится, что данный феномен будет вызван тем, что что Венера и Юпитер столкнуться с параллелизмом.

По этой причине на Солнце произойдет мощнейший взрыв. Температура звезды резко возрастет и будет понижаться в течение 15 суток. Все это время Солнце изменит цвет и станет синим.

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