NASA заявило о погружении Земли в темноту на две недели в ноябре

В докладе главы NASA Чарльза Болдена говорится, что данный феномен будет вызван тем, что что Венера и Юпитер столкнуться с параллелизмом.

По этой причине на Солнце произойдет мощнейший взрыв. Температура звезды резко возрастет и будет понижаться в течение 15 суток. Все это время Солнце изменит цвет и станет синим.