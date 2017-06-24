Макрон с супругой намерены завести в Елисейском дворце собаку
Президентская чета Франции Эмануэль и Брижит Макрон заявили о намерении завести в Елисейском дворце собаку.
Президентская чета Франции Эмануэль и Брижит Макрон заявили о намерении завести в Елисейском дворце собаку.
Как сообщает телеканал BFMTV, Макроны возьмут собаку из питомника. При этом аргентинского дога, который уже есть в президентской семье, передадут дочери Брижит Макрон.
Наличие собаки в Елисейском дворце является традицией. Новый питомец президентской четы сменит в резиденции питомца бывшего президента Франции Франсуа Олланда.
Ну понятно нужно место пометить после Олланда...))))))))))))))))