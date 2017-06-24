Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Любовь облегчает боль
Красная дорожка: Судзиловская вышла в платье с декольте (фото)
Тайная сила кошек: правда или вымысел
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
20Скончался актер Алексей Баталов
07:10 (мск), источник: Известия

Макрон с супругой намерены завести в Елисейском дворце собаку

Президентская чета Франции Эмануэль и Брижит Макрон заявили о намерении завести в Елисейском дворце собаку.

Источник: AFP 2017

Как сообщает телеканал BFMTV, Макроны возьмут собаку из питомника. При этом аргентинского дога, который уже есть в президентской семье, передадут дочери Брижит Макрон.

Наличие собаки в Елисейском дворце является традицией. Новый питомец президентской четы сменит в резиденции питомца бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

Комментарии
2
алекс ефимова
Как трогательно....)))
Ну понятно нужно место пометить после Олланда...))))))))))))))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
www.Sochi.OOO Сочи ООО
Собака, кошка, курица - всё это твари, хоть и божьи. Думаю Кадыров до этого не опустится.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Экс-сотрудник Apple: Джобс создал iPad из ненависти
Иванка Трамп объяснит суду «кражу» дизайна туфель ее компанией
Экс-сотрудник Apple: Джобс создал iPad из ненависти
Катар назвал нереалистичными требования арабских государств
СМИ узнали, кто может занять место лидера ИГ
В США торнадо повредил «самолеты судного дня»
Олимпийский чемпион раскритиковал игру сборной России
Спутник Минобороны РФ выведен на целевую орбиту
Госдума запросила данные о расследовании ДТП с «пьяным» ребенком
Белый дом допустил встречу Трампа и Путина на саммите G20 в июле
Спорт
Кубок конфедераций: сборной России нужна победа над мексиканцами После двух туров у команды России в активе три очка, она на очко отстает от главных конкурентов из Мексики и Португалии
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь