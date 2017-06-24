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09:37 (мск), источник: Вести Приморье

На следующей неделе в Приморье будет прохладно

Существенных осадков не ожидается. С вторжением холодного воздуха с Охотского моря ночной фон температуры воздуха понизится на +3…+5°С по сравнению с ночной температурой в выходные дни. Температура воздуха +8…+13°С, на северо-востоке +2…+7°С. Максимальная температура воздуха днём +20…+27°С, на северо-востоке и на побережье +12…+21°С.

В начале новой рабочей недели определять погодные условия в Приморье будет антициклон, смещающийся с Хабаровского края на Приморье и дальше в Японское море, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет. Существенных осадков не ожидается. С вторжением холодного воздуха с Охотского моря ночной фон температуры воздуха понизится на +3…+5°С по сравнению с ночной температурой в выходные дни. Температура воздуха +8…+13°С, на северо-востоке +2…+7°С. Максимальная температура воздуха днём +20…+27°С, на северо-востоке и на побережье +12…+21°С.

В дальнейшем континентальные районы Приморья окажутся в тёплом секторе циклона, который будет смещаться над северными районами Китая. В крае потеплеет на 3−5 градусов, в континентальных районах ожидается жаркая погода до +32°С.

К середине недели в континентальных районах жаркая погода сохранится. В конце дня в среду на западе края с приближением фронтальных разделов возможен дождь. Антициклон с Японского моря перекочует в Тихий океан, на прибрежные районы будет выноситься влажная воздушная масса с акватории Японского моря. На побережье усилятся туманы временами с моросью. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке осадков не ожидается, только к середине недели возможны морось и туман. В начале недели ночь и день ожидаются прохладными. Минимальная температура воздуха +10…+12°С, максимальная днём +14…+16°С. В дальнейшем потеплеет на 2−3 градуса.

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