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09:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

На торжественное прощание со школой собрались выпусники в хабаровской «Платинум Арене»

Более двух тысяч выпускников распрощались с alma mater под бодрящие звуки UP´рель и «Нервов» (ФОТО).

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Хабаровск, 24 июня, AmurMedia.

Выпускной бал в честь окончания школы по традиции, заложенной мэром Хабаровска, прошел в Хабаровске в СЗК «Платинум Арена». Выпускников сердечно поздравили со знаменательной датой первые лица города и края, а затем бывшие школьники «зажгли» на танцполе, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Традиционный торжественный прием в честь окончания школы провел мэр Хабаровска в «Платинум Арене». Здесь собрались более двух тысяч выпускников, которых поздравили со знаменательной датой мэр Хабаровска Александр Соколов, зампред правительства— министр культуры Хабаровского края Александр Федосов, министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, спикер краевой Закдумы Сергей Луговской, начальник управления образования мэрии Хабаровска Ольга Тен, начальник краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу, другие именитые гости.

По традиции красную ковровую дорожку расстелили для набравших 100 баллов, призеров Всероссийской олимпиады школьников, а также достигших высоких показателей в учебе и спорте и общественной деятельности. В этом году стобалльников 27: 25 взяли «золото» на ЕГЭ по русскому языку, один выпускник — на ЕГЭ по литературе и один — на ЕГЭ по информатике. А призеров олимпиады и отличившихся в учебе и спорте около 30.

Свои музыкальные подарки выпускникам подготовили известные в крае коллективы, такие, как UP´рель, а приглашенной звездой в этом году стала украинская группа «Нервы», под хиты которых выпускники с чувством и оторвались.

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