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07:29 (мск), источник: Newtimes.kz

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области 24 июня, передает Alau.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Источник: Newtimes.kz

«По данным филиала РГП “Казгидромет” сутки 24 июня в Костанайской области ожидается местами гроза, днем местами ветер 15−20 м/с», — говорится в распространенном сообщении.

Между тем, в ночь с 23 на 24 июня в областном центре ожидается +16 градусов, без осадков.

В субботу утром будет малооблачно, +20 градусов, небольшой дождь. Днем, по прогнозам синоптиков, в Костанае температура воздуха составит +23 градуса, гроза, дождь. Ветер северо-западный до 4 м/с. Влажность воздуха на протяжении дня будет достигать 68%. Атмосферное давление — 740 мм ртутного столба.

Вечером 24 июня термометры в Костанае покажут +22 градуса, осадков не ожидается.

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