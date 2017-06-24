Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области
Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области 24 июня, передает Alau.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области 24 июня, передает Alau.kz со ссылкой на ДЧС региона.
«По данным филиала РГП “Казгидромет” сутки 24 июня в Костанайской области ожидается местами гроза, днем местами ветер 15−20 м/с», — говорится в распространенном сообщении.
Между тем, в ночь с 23 на 24 июня в областном центре ожидается +16 градусов, без осадков.
В субботу утром будет малооблачно, +20 градусов, небольшой дождь. Днем, по прогнозам синоптиков, в Костанае температура воздуха составит +23 градуса, гроза, дождь. Ветер
Вечером 24 июня термометры в Костанае покажут +22 градуса, осадков не ожидается.