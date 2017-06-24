Молодежный фестиваль «Кварталы» занял главную улицу Хабаровска

Хабаровск, 24 июня, AmurMedia.

День молодежи в Хабаровске отметили широким фестивалем с урбанистическим названием «Кварталы». Почти вся улица Муравьева-Амурского была занята многочисленными площадками. Причем каждая из них была посвящена определенной тематике. Хореографический квартал приглашал посмотреть танцевальные номера и попробовать свои силы в этом искусстве. В квартале «Спорт» можно было не только продемонстрировать молодецкую силу и удаль, но и получить знания о физическом развитии. Будущих «деловых людей» и молодых предпринимателей привлек квартал «Бизнес и рынок».