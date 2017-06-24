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09:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Молодежный фестиваль «Кварталы» занял главную улицу Хабаровска

Фотокорр ИА AmurMedia принял участие в праздничных мероприятиях.

40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

Хабаровск, 24 июня, AmurMedia.

День молодежи в Хабаровске отметили широким фестивалем с урбанистическим названием «Кварталы». Почти вся улица Муравьева-Амурского была занята многочисленными площадками. Причем каждая из них была посвящена определенной тематике. Хореографический квартал приглашал посмотреть танцевальные номера и попробовать свои силы в этом искусстве. В квартале «Спорт» можно было не только продемонстрировать молодецкую силу и удаль, но и получить знания о физическом развитии. Будущих «деловых людей» и молодых предпринимателей привлек квартал «Бизнес и рынок».

Самым ярким был, пожалуй, «Арт-квартал», в котором собралась почти вся творческая молодежь города. Изысканную интеллигенцию можно было в этот праздник отыскать в квартале «Культура». Но стоит отметить, что на одном месте почти никто из гостей и участников не оставался, а с удовольствием перемещался их квартала в квартал, участвуя в мастер-классах и просто заряжаясь энергией и позитивом. Фотокорреспондент ИА AmurMedia прогулялся по «фестивальным кварталам» Хабаровска.

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