Молодежный фестиваль «Кварталы» занял главную улицу Хабаровска
Фотокорр ИА AmurMedia принял участие в праздничных мероприятиях.
Фотокорр ИА AmurMedia принял участие в праздничных мероприятиях.
Хабаровск, 24 июня, AmurMedia.
День молодежи в Хабаровске отметили широким фестивалем с урбанистическим названием «Кварталы». Почти вся улица
Самым ярким был, пожалуй, «Арт-квартал», в котором собралась почти вся творческая молодежь города. Изысканную интеллигенцию можно было в этот праздник отыскать в квартале «Культура». Но стоит отметить, что на одном месте почти никто из гостей и участников не оставался, а с удовольствием перемещался их квартала в квартал, участвуя в