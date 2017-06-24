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11:06 (мск), источник: СуперОмск

В омском Парке имени 30-летия ВЛКСМ подрались двое аниматоров

Омичи в социальных сетях вновь обсуждают конфликт двух горожан. В Парке имени 30-летия ВЛКСМ двое аниматоров что-то не поделили и решили выяснить правоту в честной драке.

Причина конфликта неизвестна, однако она заставила парня поднять руку на девушку. Впрочем, та не осталась в долгу и вступила в неравный бой.

В то же время в парке звучали детские песенки, отчего драка приобрела некий сюрреалистичный оттенок.

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