Мужчина 3 суток провел в море на автомобильной камере
Жителя Мангистау унесло течение, и он трое суток без воды и еды провел в море на автомобильной камере, пишет Lada.kz.
Жителя Мангистау унесло течение, и он трое суток без воды и еды провел в море на автомобильной камере, пишет Lada.kz.
Спасли молодого казахстанца члены экипажа иранского судна. Они передали пострадавшего казахстанским морякам, а те доставили мужчину на сушу. С обезвоживанием и гипотермией он был госпитализирован в Мангистаускую облбольницу. По словам врачей, Аблай Сулейменов поступил в состоянии средней тяжести.
Температура его тела была 32 градуса. Кроме того, пациент жаловался на умеренную боль в груди, ее причина — длительное голодание и обезвоживание. Сейчас молодой человек получает медицинскую помощь, и уже на будущей неделе его собираются выписать. По словам Аблая Сулейменова, в ночь с 18 на 19 июня он с другом решил поплавать в море.
Друг смог выбраться на берег, а Аблая на автомобильной камере унесло течение. Все три дня парень пытался спастись — громко кричал, если видел вертолеты или пароходы. Страха не было, утверждает он.
На четвертые сутки он увидел корабль и поплыл к нему. Иранцы вытащили Аблая из воды, дали одежду, напоили. А уже через 40 минут его забрали казахстанские моряки. Друг и родственники все это время разыскивали парня.