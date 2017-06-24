Мужчина 3 суток провел в море на автомобильной камере

Температура его тела была 32 градуса. Кроме того, пациент жаловался на умеренную боль в груди, ее причина — длительное голодание и обезвоживание. Сейчас молодой человек получает медицинскую помощь, и уже на будущей неделе его собираются выписать. По словам Аблая Сулейменова, в ночь с 18 на 19 июня он с другом решил поплавать в море.



Друг смог выбраться на берег, а Аблая на автомобильной камере унесло течение. Все три дня парень пытался спастись — громко кричал, если видел вертолеты или пароходы. Страха не было, утверждает он.



На четвертые сутки он увидел корабль и поплыл к нему. Иранцы вытащили Аблая из воды, дали одежду, напоили. А уже через 40 минут его забрали казахстанские моряки. Друг и родственники все это время разыскивали парня.