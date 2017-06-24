Ещё две дороги в Симферополе хотят сделать односторонними
Ещё две дороги в Симферополе, на которых, по мнению сотрудников ГИБДД, должно быть введено одностороннее движение — это проспект Кирова и участок от площади Куйбышева до площади
Ещё две дороги в Симферополе, на которых, по мнению сотрудников ГИБДД, должно быть введено одностороннее движение — это проспект Кирова и участок от площади Куйбышева до площади
— Будем обсуждать этот вопрос не только с ГИБДД и администрацией города, но и послушаем общественность, водителей, которые движутся по этим дорогам. С введением одностороннего движения от площади Куйбышева в сторону площади
Уверены в ГИБДД также в том, что Симферополь нуждается в Едином диспетчерском центре, главная задача которого — следить за деятельностью светофоров. Говорят, его появление сможет существенно повлиять на дорожную ситуацию.
— Будет включать и выключать в необходимом режиме светофорные объекты, чтобы мы могли иметь «зеленую волну». Чтобы оператор, который будет сидеть за пультом, видя заторовую ситуацию в