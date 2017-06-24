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10:54 (мск), источник: КрымPress

Ещё две дороги в Симферополе хотят сделать односторонними

Ещё две дороги в Симферополе, на которых, по мнению сотрудников ГИБДД, должно быть введено одностороннее движение — это проспект Кирова и участок от площади Куйбышева до площади Амет-Хана Султана.

Источник: КрымPress

— Будем обсуждать этот вопрос не только с ГИБДД и администрацией города, но и послушаем общественность, водителей, которые движутся по этим дорогам. С введением одностороннего движения от площади Куйбышева в сторону площади Амет-Хана Султана улица Шмидта автоматически перейдет в улицу с односторонним движением от Воровского в сторону Киевской. При этом перекресток Ленина—Воровского должен быть подвергнут или реконструкции, или изменению организации дорожного движения, или должен быть установлен светофорный объект для ограничения проезда перекрестка, — заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» начальник Управления ГИБДД МВД по РК, полковник полиции Анатолий Борисенко.

Уверены в ГИБДД также в том, что Симферополь нуждается в Едином диспетчерском центре, главная задача которого — следить за деятельностью светофоров. Говорят, его появление сможет существенно повлиять на дорожную ситуацию.

— Будет включать и выключать в необходимом режиме светофорные объекты, чтобы мы могли иметь «зеленую волну». Чтобы оператор, который будет сидеть за пультом, видя заторовую ситуацию в какой-то части города, мог включением светофорных объектов разграничивать и освобождать перекрестки, — заявил Анатолий Борисенко.

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