Ещё две дороги в Симферополе хотят сделать односторонними

— Будем обсуждать этот вопрос не только с ГИБДД и администрацией города, но и послушаем общественность, водителей, которые движутся по этим дорогам. С введением одностороннего движения от площади Куйбышева в сторону площади Амет-Хана Султана улица Шмидта автоматически перейдет в улицу с односторонним движением от Воровского в сторону Киевской. При этом перекресток Ленина—Воровского должен быть подвергнут или реконструкции, или изменению организации дорожного движения, или должен быть установлен светофорный объект для ограничения проезда перекрестка, — заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» начальник Управления ГИБДД МВД по РК, полковник полиции Анатолий Борисенко.

Уверены в ГИБДД также в том, что Симферополь нуждается в Едином диспетчерском центре, главная задача которого — следить за деятельностью светофоров. Говорят, его появление сможет существенно повлиять на дорожную ситуацию.