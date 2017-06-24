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17:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

Единый день бесплатной юрпомощи пройдет в Нижегородской области 30 июня

Нижний Новгород. 24 июня. НТА-Приволжье — Единый день бесплатной юрпомощи пройдет в Нижегородской области 30 июня.

Как сообщает НРО «Ассоциация юристов России», в этот день консультирование граждан будут осуществлять члены Нижегородской Ассоциации: сотрудники Нижегородского областного суда, прокуратуры Нижегородской области, представители палаты адвокатов Нижегородской области, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека, минюста по Нижегородской области и частнопрактикующие юристы.

В Нижнем Новгороде основной Центр бесплатной юридической помощи Нижегородского регионального отделения ассоциации юристов России будет работать по адресу: Нижний Новгород, проспект Октября, д. 23, с 09:00 до 18:00.

Мероприятие будет проводиться в формате дня открытых дверей.

Так же, в этот день с 10:00 до 17:00 будет работать: горячая линия: для тех, кто не может обратиться за правовой помощью лично: 8−952−761−0−761.

Кроме этого, за консультацией в этот день граждане могут обратиться по следующим адресам:

1. Юридическая клиника Нижегородской академии МВД России.

С 15:00 до 17:00.

Адрес: Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, дом 65, каб.217 (здание факультета заочного обучения НА МВД РФ). Телефоны для предварительной записи: 8 (831) 421−72−10.

2. Главное управление министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области.

С 14:00 до 16:00.

Адрес: Нижний Новгород, ул. Оранжерейная, д. 46, каб.702 (тел. 8 (831)412−81−39).

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