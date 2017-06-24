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11:21 (мск), источник: Prokazan.ru

В школах Татарстана может появиться новый предмет

В школах Татарстана может появиться новый предмет — фамилистика или семьеведение. Об этом в ходе научно-практической конференции заявила помощник президента РТ Лейла Фазлеева.

Источник: Prokazan.ru

По ее словам, раньше этот предмет назывался «этика и психология семейной жизни».

 — Умение жить в полной, полноценной семье — этому нужно учить. Это сложная и кропотливая работа. Через некоторое время мы будем транслировать положительную динамику, — отметила Фазлеева.

Как отметила руководитель центра семьи и демографии Академии наук РТ Флера Ильдарханова, согласно исследованиям, школьники сами попросили о введении в программу науки о семье.

 — Выросло целое поколение однодетных семей, поэтому они хотят сестренку или братишку. Семья является главной ценностью для подростков, — сказала руководитель центра.

Сообщается, что в настоящее время специалисты приступили к разработке курса.

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