В школах Татарстана может появиться новый предмет

По ее словам, раньше этот предмет назывался «этика и психология семейной жизни».

— Умение жить в полной, полноценной семье — этому нужно учить. Это сложная и кропотливая работа. Через некоторое время мы будем транслировать положительную динамику, — отметила Фазлеева.

Как отметила руководитель центра семьи и демографии Академии наук РТ Флера Ильдарханова, согласно исследованиям, школьники сами попросили о введении в программу науки о семье.

— Выросло целое поколение однодетных семей, поэтому они хотят сестренку или братишку. Семья является главной ценностью для подростков, — сказала руководитель центра.

Сообщается, что в настоящее время специалисты приступили к разработке курса.