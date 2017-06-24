Нижегородское ГИБДД предупреждает об изменении движения на трассе

С 1 июля по 31 декабря 2017 года в связи с проведением капитального ремонта автопешеходного моста через реку Волга в Костроме Костромской области будет введено ограничение для движения всех транспортных средств по мосту и прилегающим к нему улицам.

Движение грузовиков массой свыше 8 тонн по мосту через Волгу с 05:00 часов до 23:00 часов будет запрещено.

«Водителям Нижегородской области рекомендуется заранее планировать маршрут движения во избежание попадания в длительные заторы», — отмечается в сообщении.