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12:43 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородское ГИБДД предупреждает об изменении движения на трассе

Нижний Новгород, 24 июня — АиФ-НН. Нижегородское ГИБДД предупреждает об изменении движения на трассе в связи с ремонтом моста через Волгу.

Источник: Аргументы и факты

С 1 июля по 31 декабря 2017 года в связи с проведением капитального ремонта автопешеходного моста через реку Волга в Костроме Костромской области будет введено ограничение для движения всех транспортных средств по мосту и прилегающим к нему улицам.

Движение грузовиков массой свыше 8 тонн по мосту через Волгу с 05:00 часов до 23:00 часов будет запрещено.

«Водителям Нижегородской области рекомендуется заранее планировать маршрут движения во избежание попадания в длительные заторы», — отмечается в сообщении.

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