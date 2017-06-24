Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Россию предупреждали об ответе за враждебные действия в Сирии
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
17:23 (мск), источник: РИАЦ

В центре Волгограда открылся экскурсионный веломаршрут

Необычная экскурсия по самым интересным местам города состоялась в Волгограде. Заинтересованные слушатели перемещались вместе с экскурсоводом на велосипедах.

Источник: РИАЦ

Экскурсионный маршрут «История Волгограда в одной улице» стартовал у ресторана «Маяк» на Центральной набережной. Здесь собралось около 20 человек на велосипедах — как своих, так и взятых напрокат. При этом участниками экскурсии стали не только взрослые, но и дети. Перед началом движения организаторы провели краткий инструктаж по технике безопасности, а затем экскурсанты отправились в путь по истории города.

На маршруте протяженностью 3 км было несколько остановок, во время которых профессиональный экскурсовод рассказала об особенностях строения и проектирования центра города, обратила внимание на памятники и достопримечательности, пояснила, чем ротонда отличается от пропилеи. Одна из наиболее продолжительных остановок состоялась на площади перед зданием музея-панорамы «Сталинградская битва», после чего участники отправились к финальной точке маршрута — памятнику маршалу Рокоссовскому. Продолжительность экскурсии составила 1 час.

Велосипедный экскурсионный маршрут — это часть масштабного городского проекта «Волгоградский Велогид», партнером которого является ГБУ ВО «Агентство развития туризма».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
СМИ: в Мосуле остается менее 200 боевиков ИГ
Путин рассказал о работе в нелегальной разведке
Япония заявила протест Китаю из-за спорных островов
Робот предсказал исход матча Россия - Мексика
Коалиция США вновь расширила географию полетов в Сирии
Голодец назвала срок принятия решения по программе маткапитала
Киев готовит для россиян контроль биометрических данных
Спорт
Мутко: Слова Уткина о Гинере — абсолютная глупость Президент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции, посвященной Кубку конфедераций, ответил на главные вопросы
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь