В центре Волгограда открылся экскурсионный веломаршрут

Экскурсионный маршрут «История Волгограда в одной улице» стартовал у ресторана «Маяк» на Центральной набережной. Здесь собралось около 20 человек на велосипедах — как своих, так и взятых напрокат. При этом участниками экскурсии стали не только взрослые, но и дети. Перед началом движения организаторы провели краткий инструктаж по технике безопасности, а затем экскурсанты отправились в путь по истории города.

На маршруте протяженностью 3 км было несколько остановок, во время которых профессиональный экскурсовод рассказала об особенностях строения и проектирования центра города, обратила внимание на памятники и достопримечательности, пояснила, чем ротонда отличается от пропилеи. Одна из наиболее продолжительных остановок состоялась на площади перед зданием музея-панорамы «Сталинградская битва», после чего участники отправились к финальной точке маршрута — памятнику маршалу Рокоссовскому. Продолжительность экскурсии составила 1 час.

Велосипедный экскурсионный маршрут — это часть масштабного городского проекта «Волгоградский Велогид», партнером которого является ГБУ ВО «Агентство развития туризма».