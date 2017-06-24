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12:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 27 июня по 7 июля

УФА, 24 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в уфимских домах.

С 27 по 30 июня горячая вода будет отключена по следующим адресам:

— проспект Октября, 55, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 61, 61/1, 61/2, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 65/1, 65/2, 65/3, 65/5, 65, 71/3,71/2, 78/2, 70/2, 80/1, 70, 70/1, 72, 74, 78, 82, 80/2, 81/1, 81/2, 83, 83/1, 85, 87/2, 83/2, 87/3, 82/1, 82/2, 82/3, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 86, 86/1, 86/2, 86/3, 87/4, 88, 88/1, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89, 87, 91/1, 90, 92, 92/1, 92/2, 93, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95, 95/1, 97, 97/1, 97/2; 121/1,123, 105/5, 109/2, 111/3, 113,115/1, 117,117/1,119/1,121,121/1,123, 106, 106/1, 106/3, 110,112, 106/2, 108, 112/1, 117/2, 121/1а, 119/3, 125, 127, 127/1,127/1а, 129/1, 131, 131/1, 133, 133/1, 128, 130, 130/1, 130/3, 130/4, 132, 132/1, 132/2, 130/2.

— ул. Р. Зорге, 44, 44/2, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2, 50/1,52, 52/1, 54, 63/4, 63/5, 63/6, 67, 69.

— ул. Комсомольская, 125, 125/1, 133, 135/1, 137/1, 137/2, 149/2, 141/1, 135, 163, 163/1, 163/2, 163/3, 165, 167, 167/2, 167/3.

— ул. Шафиева, 18, 20, 22, 24/1, 28.

— ул. Чудинова, 1, 1/1, ¼, 2, 4, 5, 7, 7/1, 10, 12, 14, 16.

— бульвар Славы, 2/1, 2/2, 2/3, 1а, 1 В, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18.

— ул. Блюхера, 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 3/1, 3/10, 6а, 6б, 8, 8/1, 8а, 10, 10/1, 10а, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1,12, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1, 15, 17, 15/1, 16, 18, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 38, 38/1, 29, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 50.

— ул. Кузнецова, 5, 7, 9.

— ул. Российская 60б, 66.

С 27 июня по 7 июля без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по адресам:

— ул. Мечетлинская, 15/1.

— ул. Гвардейская, 44/2, 46, 48, 48/1, 48/3, 52, 54, 54/1, 54/2, 58, 58/2, 60, 62.

— ул. Стадионная, 3, 5, 5/2, 7, 7/1.

— ул. Мелеузовская, 15, 17, 17/2, 19, 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31.

— ул. Олимпийская, 1, 1а, 3, 4, 6.

— ул. Высоковольтная, 8, 10, 12, 14, 16, 20.

— ул. Сельская, 2, 4, 6, 8, 8/1, 9.

— ул. Касимовская, 2, 6, 6/1, 6/2, 10, 10/1, 14, 14/1, 14/2.

— ул. Кольцевая, 54, 56, 86, 88, 91, 89, 92, 94, 96, 98, 104, 107, 109, 111, 111/1, 107/1.

— ул. Победы, 29, 33, 35.

— ул. Калинина, 17, 19, 27, 31, 51, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 55а, 65, 67, 69, 119.

— Шкаповский переулок, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10.

— ул. Репина, 4, 5, 5а.

— ул. Боткина, 4, 7.

— ул. Невского, 19, 21, 23, 25.

— ул. Кулибина, 5, 7а, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б.

— ул. Короленко, 2, 4, 6, 8, 8а.

— ул. Герцена, 50.

— ул. Д. Донского, 34, 38, 40.

Ознакомиться с полным графиком отключения горячей воды на лето-2017 можно здесь.

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