Предложения волгоградцев помогают создать в городе комфортную среду

В общественных обсуждениях в рамках реализации программы «Городская среда» принимают и депутаты Волгоградской городской Думы.
Депутат гордумы по округу Александр Егунов вместе с представителями администрации района, сотрудниками УК «Жилищный эксперт» представил жителям дизайн-проект благоустройства территории и обсудил с ними ход предстоящих работ. А председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Волгоградской городской Думы Дмитрий Дильман принял участие в работе круглого стола на площадке исполкома Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», посвященного реализации партийного проекта «Городская среда».
— В каждом дворе есть своя инициативная группа. Люди понимают, что от их участия зависит будущее обновление двора, в котором будут гулять их дети, отдыхать их родители. Создается комфортная среда для всех, поэтому равнодушных и незаинтересованных просто не бывает, — рассказал участникам круглого стола Дмитрий Дильман.
Сегодня в Волгоградской области осуществляется масштабный проект по благоустройству дворовых и общественных территорий — регион стал одной из пилотных площадок федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Это во многом результат той огромной работы, которая стартовала в регионе в 2014 году, — по приведению в порядок дворов, парков, скверов, мест отдыха. За три года реализовано 43 проекта благоустройства в 36 муниципалитетах, в том числе в Волгограде шесть районов города преобразили свои парки и скверы, в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 — установлены детские игровые площадки.
Инициированный в 2016 году губернатором Андреем Бочаровым проект «Наш двор — наш дом» был поддержан на федеральном уровне и в этом году стал общероссийским партийным проектом «Единой России» «Городская среда». Общий объем средств, направленных на приоритетный проект в этом году, — 823,6 миллиона рублей, из них 500 млн. — федеральных. Регион впервые получает на благоустройство такую серьезную поддержку со стороны государства.
— 97 населенных пунктов Волгоградской области участвуют в реализации программы по благоустройству. Мы единственный регион в РФ, который заявил на участие такое большое количество территорий, — отмечает заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Наталья Махонина.
Региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Алексей Васин выразил уверенность в том, что все намеченные планы удастся претворить в жизнь.
— Проект — масштабный, беспрецедентный и по объемам финансирования, и по охвату территорий. Важно его выполнить в полном объеме, — подчеркнул Васин.
Напомним, в Волгограде в этом году комплексные преобразования ожидают 41 двор в разных районах города, зеленую зону у строящегося интерактивного музея «Россия. Моя история», а также улицу Невская. На эти цели областному центру направлено 440 млн рублей. Мероприятия по благоустройству включают в себя замену линий наружного освещения и асфальтирование дорожных проездов и тротуаров, обустройство детских площадок, установку ограждений, лавочек, урн и малых архитектурных форм, ремонт дожде приемных колодцев и прочистку ливневой канализации, озеленение территорий.