Предложения волгоградцев помогают создать в городе комфортную среду

В общественных обсуждениях в рамках реализации программы «Городская среда» принимают и депутаты Волгоградской городской Думы.

Депутат гордумы по округу Александр Егунов вместе с представителями администрации района, сотрудниками УК «Жилищный эксперт» представил жителям дизайн-проект благоустройства территории и обсудил с ними ход предстоящих работ. А председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Волгоградской городской Думы Дмитрий Дильман принял участие в работе круглого стола на площадке исполкома Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», посвященного реализации партийного проекта «Городская среда».

— В каждом дворе есть своя инициативная группа. Люди понимают, что от их участия зависит будущее обновление двора, в котором будут гулять их дети, отдыхать их родители. Создается комфортная среда для всех, поэтому равнодушных и незаинтересованных просто не бывает, — рассказал участникам круглого стола Дмитрий Дильман.

Сегодня в Волгоградской области осуществляется масштабный проект по благоустройству дворовых и общественных территорий — регион стал одной из пилотных площадок федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Это во многом результат той огромной работы, которая стартовала в регионе в 2014 году, — по приведению в порядок дворов, парков, скверов, мест отдыха. За три года реализовано 43 проекта благоустройства в 36 муниципалитетах, в том числе в Волгограде шесть районов города преобразили свои парки и скверы, в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 — установлены детские игровые площадки.