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12:51 (мск), источник: Sputnik.md

Землетрясение в Румынии: толчки ощущались и в Молдове

Самое сильное землетрясение в июне зарегистрировано в ночь на субботу в Румынии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В ночь на субботу в Румынии в уезде Бузэу зарегистрировано самое мощное землетрясение этого лета, свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

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Оно произошло в 02.50. Магнитуда толчка составила 4,2, а очаг залегал на глубине 139 километров. Судя по представленным графикам сейсмологов, ощутить это землетрясение могли жители юга Молдовы.

До этого самые сильные толчки в этом месяце зарегистрировали неделю назад. 17 июня в румынских горах Вранча зафиксировали сразу два толчка. Первый приборы зарегистрировали в 14.09 по местному времени. Его магнитуда составила 3,1, а через семь часов, в 21.18, все в том же уезде Вранча сейсмологи зарегистрировали более мощное землетрясение. На этот раз магнитуда была 3,5.

Также два землетрясения за день произошли во Вранче 13 июня. Тогда интенсивность толчков была меньше — магнитуда составила 2,6 и 2,8.

До этого в июне 2017 года подобное произошло лишь однажды. В уезде Бузэу два толчка магнитудой 2,5 сейсмологи зарегистрировали 4 июня.

По одному толчку в день специалисты фиксировали и в другие дни.

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