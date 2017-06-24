Полиция предупреждает водителей!

Таким образом, чтобы избежать неприятных и опасных ситуаций, мы рекомендуем водителям:

— в случае если автомобиль находился на солнце, перед тем, как начать движение, включите систему кондиционирования воздуха;.

— защитите от солнечных лучей детей и людей пожилого возраста, находящихся среди пассажиров;.

— в дальней дороге рекомендуются частые остановки, чтобы водитель смог отдохнуть и выпить воды, а для парковки рекомендуются тенистые места;.

— водителям рекомендуется адаптировать скорость в соответствии с погодными условиями и сохранять дистанцию от движущегося впереди автомобиля, поскольку высокие температуры, зарегистрированные на уровне проезжей части, являются определяющим фактором в уменьшении сцепления шин и увеличении тормозного пути.