Полиция предупреждает водителей!
НИП рекомендует водителям в жаркие дни планировать, насколько это возможно, свои поездки на автомобиле после 10.00 — 18.00, отмечает NOI.md.
НИП рекомендует водителям в жаркие дни планировать, насколько это возможно, свои поездки на автомобиле после 10.00 — 18.00, отмечает NOI.md.
Таким образом, чтобы избежать неприятных и опасных ситуаций, мы рекомендуем водителям:
— в случае если автомобиль находился на солнце, перед тем, как начать движение, включите систему кондиционирования воздуха;.
— защитите от солнечных лучей детей и людей пожилого возраста, находящихся среди пассажиров;.
— в дальней дороге рекомендуются частые остановки, чтобы водитель смог отдохнуть и выпить воды, а для парковки рекомендуются тенистые места;.
— водителям рекомендуется адаптировать скорость в соответствии с погодными условиями и сохранять дистанцию от движущегося впереди автомобиля, поскольку высокие температуры, зарегистрированные на уровне проезжей части, являются определяющим фактором в уменьшении сцепления шин и увеличении тормозного пути.