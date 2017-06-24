Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Разрушительный град изрешетил машины в Хакасии (фото и видео)
Kia Rio: официальные фото новой модели
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
12:54 (мск), источник: Noi.md

Полиция предупреждает водителей!

НИП рекомендует водителям в жаркие дни планировать, насколько это возможно, свои поездки на автомобиле после 10.00 — 18.00, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Таким образом, чтобы избежать неприятных и опасных ситуаций, мы рекомендуем водителям:

— в случае если автомобиль находился на солнце, перед тем, как начать движение, включите систему кондиционирования воздуха;.

— защитите от солнечных лучей детей и людей пожилого возраста, находящихся среди пассажиров;.

— в дальней дороге рекомендуются частые остановки, чтобы водитель смог отдохнуть и выпить воды, а для парковки рекомендуются тенистые места;.

— водителям рекомендуется адаптировать скорость в соответствии с погодными условиями и сохранять дистанцию от движущегося впереди автомобиля, поскольку высокие температуры, зарегистрированные на уровне проезжей части, являются определяющим фактором в уменьшении сцепления шин и увеличении тормозного пути.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Полиция предупреждает водителей!
Катар назвал нереалистичными требования арабских государств
СМИ узнали, кто может занять место лидера ИГ
Япония заявила протест Китаю из-за спорных островов
Эксперт: Черчесов играл в воротах, какое там понимание футбола
Греция и США договорятся по поводу военной базы на Крите
В Китае 141 человек пропал без вести после схода оползня
Гений от рождения: Месси стукнуло 30 лет
Спорт
Кубок конфедераций: главный матч российской сборной Противостоять команде Станислава Черчесова будут чемпионы Северной Америки - мексиканцы. Хозяевам турнира необходимо побеждать
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь