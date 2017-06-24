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14:14 (мск), источник: Капитал

Поляки открыли новый авиарейс до Львова

Польская авиакомпания LOT открыла регулярное сообщение между Львовом и Познанью.

Источник: Капитал

Польская авиакомпания LOT открыла регулярное сообщение между Львовом и Познанью. Об этом сообщили в Международном аэропорту «Львов», передает Укринформ.

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«Открыт новый рейс из Львова в Познань авиакомпанией LOT. Отныне по вторникам и пятницам имеем возможность посетить Познань. Движемся в Европу дальше!» — отметила директор аэропорта Татьяна Романовская.

По ее словам, авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю. Расстояние от Львова до Познани составляет 550 км, при этом стоимость билета — 757 гривень.

Ранее LOT обеспечивал регулярное сообщение Львова с Варшавой.

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