Поляки открыли новый авиарейс до Львова

Польская авиакомпания LOT открыла регулярное сообщение между Львовом и Познанью. Об этом сообщили в Международном аэропорту «Львов», передает Укринформ.

Официальные пассажирские перевозчики будут ездить на желтых номерах

«Открыт новый рейс из Львова в Познань авиакомпанией LOT. Отныне по вторникам и пятницам имеем возможность посетить Познань. Движемся в Европу дальше!» — отметила директор аэропорта Татьяна Романовская.

По ее словам, авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю. Расстояние от Львова до Познани составляет 550 км, при этом стоимость билета — 757 гривень.

Ранее LOT обеспечивал регулярное сообщение Львова с Варшавой.