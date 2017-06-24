СМИ назвали причину ареста фингарантий Киева на Евровидение

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Арест 15 млн евро фингарантий Украины на проведение «Евровидения» в Швейцарии связан с претензиями телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на источники.

В Швейцарии арестовали €15 миллионов гарантий Украины на проведение Евровидения-2017

Как стало известно, генеральный директор канала Euronews Михаэль Петерс прямо не опроверг эту информацию и пообещал прокомментировать ситуацию «в надлежащее время».

Deutsche Welle со ссылкой на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины сообщает, что Европейский вещательный союз (EBU) не являлся инициатором блокировки средств на швейцарских счетах.

«Процедура наложения ареста инициирована не Европейским вещательным союзом, а третьей стороной, которую мы пытаемся установить», — приводит Deutsche Welle заявление Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Сообщается, что в 2014 году Национальная телекомпания Украины инициировала прекращение сотрудничества с Euronews, с которым ранее планировала запустить вещание на украинском языке. После этого телеканал потребовал взыскать с НТКУ неустойку в размере 10,59 миллиона евро. В октябре 2016 года Хозяйственный суд Киева признал законность претензий европейской компании. НТКУ обжаловала вердикт в суде высшей инстанции, однако проиграла дело. В апреле 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений приговор украинского суда первой инстанции.

Ранее стало известно, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру ареста 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных Украиной на проведение песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Для обеспечения подготовки и проведения «Евровидения» Украина предоставила Европейскому вещательному союзу финансовую гарантию в сумме 15 миллионов евро.