Голодец назвала срок принятия решения по программе маткапитала
ЯЛТА, 24 июн — РИА Новости. Решение о продлении программы материнского капитала будет принято до сентября, сказала
ЯЛТА, 24 июн — РИА Новости. Решение о продлении программы материнского капитала будет принято до сентября, сказала
«До принятия проекта бюджета, до осени. До конца
Правительство обсуждает возможность продления программы материнского капитала в рамках мер демографической политики, отметила она.
«В рамках мер демографической политики мы (правительство) обсуждаем тему материнского капитала», — сказала Голодец.