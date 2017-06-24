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15:51 (мск), источник: РИА Новости

Голодец назвала срок принятия решения по программе маткапитала

ЯЛТА, 24 июн — РИА Новости. Решение о продлении программы материнского капитала будет принято до сентября, сказала вице-премьер правительства России Ольга Голодец, отвечая на вопрос, до какого времени будет принято решение о продлении программы материнского капитала.

Источник: РИА Новости

«До принятия проекта бюджета, до осени. До конца сентября-начала октября, вот так», — сказала Голодец.

Правительство обсуждает возможность продления программы материнского капитала в рамках мер демографической политики, отметила она.

«В рамках мер демографической политики мы (правительство) обсуждаем тему материнского капитала», — сказала Голодец.

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