В Москве объявили желтый уровень опасности из-за грозы в воскресенье
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в воскресенье желтый уровень погодной опасности в Москве
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в воскресенье желтый уровень погодной опасности в Москве
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Согласно опубликованным данным, в Москве и Московской области в воскресенье ожидается сильный ветер и гроза.