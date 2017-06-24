Парковку возле здания Детской областной больницы закрывают на ремонт
С 24 июня в связи с капитальным ремонтом закрывается парковка возле здания Детской областной больницы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
С 24 июня в связи с капитальным ремонтом закрывается парковка возле здания Детской областной больницы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Ремонтные работы на подведомственной территории больницы организует городская администрация. Ориентировочный срок проведения —
«Руководство Детской областной больницы приносит извинения за возможные неудобства и просит отнестись с пониманием к проводимому благоустройству», — отметили в правительстве.
Ближайшие автопарковки находятся:
— на территории поликлиники ДОБ (ул. Дм. Донского, 27).
— в Центральном парке (со стороны ул. Дм. Донского).
— у Ледовой арены (ул. Дм. Донского, 12).