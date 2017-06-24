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15:45 (мск), источник: Калининград.Ru

Парковку возле здания Детской областной больницы закрывают на ремонт

С 24 июня в связи с капитальным ремонтом закрывается парковка возле здания Детской областной больницы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Калининград.Ru

Ремонтные работы на подведомственной территории больницы организует городская администрация. Ориентировочный срок проведения — один-два месяца.

«Руководство Детской областной больницы приносит извинения за возможные неудобства и просит отнестись с пониманием к проводимому благоустройству», — отметили в правительстве.

Ближайшие автопарковки находятся:

— на территории поликлиники ДОБ (ул. Дм. Донского, 27).

— в Центральном парке (со стороны ул. Дм. Донского).

— у Ледовой арены (ул. Дм. Донского, 12).

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