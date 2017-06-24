Жителей Волгоградской области становится все меньше и они все беднее
Волгоградстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Волгоградской области в
Волгоградстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Волгоградской области в
Как сообщает ВДТВ, статистический материал подготовлен по данным официальной информации, сформированной в территориальном органе Федеральной службы госстата. Официальная информация не всегда соответствует реальному положению дел, но тенденции отражает корректно.
Объем денежных доходов населения области в
На покупку товаров и оплату услуг во всех каналах реализации населением области израсходовано 163,2 млрд рублей, это 84,3% от общего объема денежных доходов жителей региона, что на 1,7% больше, чем в
Реальные денежные доходы в январе — апреле 2017 года по сравнению с 2016 годом уменьшились на 7,5%. Среднемесячная зарплата за апрель 2017 года составила 27509 рублей и увеличилась по сравнению с мартом 2017 года на 2,1%, по сравнению с апрелем 2016 года на 6,4%; за
Численность населения региона на 1 мая 2017 года составила 2529,6 тысяч человек и уменьшилась за период с начала года на 5,6 тысяч человек.
Если в 2016 году в области родилось 8887 человек, то родившихся в 2017 году — 7851, снижение составило 1036.
Больше всего волгоградцев умерло от болезней систем кровообращения — 5963. От новообразований — 1986.
От всех видов транспортных несчастных случаев в 2016 году погибли 88 человек, в 2017 году — 92.
Зато мы меньше травились алкоголем — 7 человек ушли из жизни в этом году и 20 — в предыдущем.
Существенно меньше стало самоубийств. Если в 2016 году расстались с жизнью 87 человек, то в 2017 — 36.