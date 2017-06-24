Жителей Волгоградской области становится все меньше и они все беднее

Как сообщает ВДТВ, статистический материал подготовлен по данным официальной информации, сформированной в территориальном органе Федеральной службы госстата. Официальная информация не всегда соответствует реальному положению дел, но тенденции отражает корректно.

Объем денежных доходов населения области в январе-мае сложился в размере 193,7 млрд. рублей и уменьшился на 2,7% по сравнению с январем — апрелем 2016 года.

На покупку товаров и оплату услуг во всех каналах реализации населением области израсходовано 163,2 млрд рублей, это 84,3% от общего объема денежных доходов жителей региона, что на 1,7% больше, чем в январе-апреле 2016 года.

Реальные денежные доходы в январе — апреле 2017 года по сравнению с 2016 годом уменьшились на 7,5%. Среднемесячная зарплата за апрель 2017 года составила 27509 рублей и увеличилась по сравнению с мартом 2017 года на 2,1%, по сравнению с апрелем 2016 года на 6,4%; за январь-апрель 2017 года составила 26542 рубля и увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 5,8%.

Численность населения региона на 1 мая 2017 года составила 2529,6 тысяч человек и уменьшилась за период с начала года на 5,6 тысяч человек.

Если в 2016 году в области родилось 8887 человек, то родившихся в 2017 году — 7851, снижение составило 1036.

Больше всего волгоградцев умерло от болезней систем кровообращения — 5963. От новообразований — 1986.

От всех видов транспортных несчастных случаев в 2016 году погибли 88 человек, в 2017 году — 92.

Зато мы меньше травились алкоголем — 7 человек ушли из жизни в этом году и 20 — в предыдущем.

Существенно меньше стало самоубийств. Если в 2016 году расстались с жизнью 87 человек, то в 2017 — 36.