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17:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Акция протеста в Днепре: перепалки, драки и чучело Филатова

Среди участников акции были автомайдановцы из Киева, Запорожья, Одессы, Кривого Рога, Полтавы и Черкасс. По их словам, они приехали поддержать Днепр и его жителей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Сегодня, 24 июня, в Днепре прошла акция протеста против назначения экс-командира днепропетровского «Беркута» Андрея Ткаченко начальником коммунального предприятия «Муниципальная полиция».

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Об этом Информатор сообщает с места события.

Активисты из Днепра и члены всеукраинского объединения «Автомайдан» собрались на площади героев Майдана и двинулись автоколонной в сторону Сичеславской Набережной.

Среди участников акции были автомайдановцы из Киева, Запорожья, Одессы, Кривого Рога, Полтавы и Черкасс. По их словам, они приехали поддержать Днепр и его жителей.

Противники акции всячески препятствовали проведению акции, блокировали проезд, чтобы не дать майдановцам начать автопробег. После словесной перепалки и привлечения полиции колонна все же начала движение.

Финишной точкой маршрута протестующих стала Сичеславская Набережная. Активисты пытались проехать машинами к дому Бориса Филатова. Около шлагбаума их уже ожидала полиция и парни в спортивной одежде. После получасовой полемики с полицией, машинам активистов так и не разрешили заехать во двор элитной многоэтажки. Поэтому майдановцы пошли туда пешком. Активисты вели себя агрессивно, провоцировали конфликты, грубили полиции и громко включали музыку с нецензурной бранью.

Около часа майдановцы под окнами мэра вызывали его на диалог, скандируя «Боря, выходи». Однако Филатов к ним так и не вышел.

Перед окнами квартиры активисты попытались сжечь чучело Филатова, облив его горючей смесью. Но им помешали полицейские. Между ними завязалась драка и словесная перепалка. В итоге, сжечь манекен так и не удалось. «Городского голову» разобрали по частям и выбросили в мусорный бак. После этого автомайдановцы разошлись.

Андрей Ткаченко, который является бывшим командиром «Беркута», официально вступил в новую должность. Новое назначение городского головы Днепра Бориса Филатова вызвало неоднозначную реакцию многих горожан, поскольку во время событий на Майдане Ткаченко командовал «Беркутом» в Днепре. Позже стало известно, что в Днепре часть состава полиции уволилась из-за назначения экс-«беркутовца» Ткаченко.

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