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17:13 (мск), источник: Sputnik.by

У белорусских гребцов пытались отнять медаль

Французский арбитр, заместитель главного судьи Чемпионата Европы, пытался дисквалифицировать белорусский экипаж каноэ-двойки, мотивировав это тем, что белорусы якобы заехали на другую дорожку.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Белорусский экипаж каноэ-двойки едва не остался без серебряной медали, на проходящем в Белграде чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, рассказали Sputnik в Министерстве спорта и туризма Беларуси.

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Александр Гатальский и Денис Потапенко успешно финишировали на каноэ, однако на табло напротив их фамилий вдруг появилась надпись «дисквалифицированы».

Такое решение принял заместитель главного судьи соревнований — французский арбитр. Дисквалификацию белорусов он объяснил тем, что они якобы заехали на другую дорожку.

«Белорусы, тем не менее, уперлись и настояли, чтобы решение было рассмотрено главным судьей соревнований. Элли Мюллер из Нидерландов вынесла вердикт — вручить белорусскому экипажу честно завоеванные серебряные медали», — рассказал официальный представитель Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.

Он напомнил, что ранее неприятный инцидент произошел со взрослыми белорусскими гребцами, которых обыскали и допросили во время тренировочного сбора во Франции. Спортсменов тогда обвинили в попытке применить запрещенные препараты, отстранили от международных соревнований, и в итоге они не попали на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Позже Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарах и каноэ.

Долгое время была непонятной ситуация и с белорусским гребцом Максимом Петровым, в пробе которого, взятой весной 2016 года во Франции, концентрация мельдония совсем незначительно превышала установленный Всемирным антидопинговым агентством допустимый предел. В мае нынешнего года Максим был полностью оправдан.

«Выпить с французами шампанского или белорусской самогонки в знак примирения и отсутствия претензий пока не получается», — заметил Нестерович.

Между тем чемпионат Европы в столице Сербии продолжается. Пока в копилке белорусских гребцов 7 наград: 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые.

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