Авиашоу в Воронеже: «Стрижи», «Беркуты», «Соколы России» и «Русские витязи» 1,5 часа выступали перед горожанами

Ближе к 10:00 на набережной собрались тысячи горожан. Большинство людей пришли посмотреть на яркое авиашоу, приуроченное к закрытию конкурса лётной выучки «Авиадартс» и выпуску курсантов военно-воздушной академии.

Само шоу началось около полудня — после торжественной церемонии окончания «Авиадартса» и награждения лучших экипажей. Сегодня перед воронежцами показали свое мастерство четыре лучших пилотажных группы страны: «Стрижи», «Беркуты», «Соколы России» и «Русские витязи».

Первыми на горизонте появились «Стрижи». Их легко узнать по силуэту птицы на нижней части борта. Авиагруппа из шести истребителей выстроилась в одну линию. Самолеты на большой скорости неслись практически крыло к крылу. После этого «Стрижи» развернулись над водохранилицем и перестроились.

Толпа горожан восторженно закричала и захлопала, когда истребители выпустили тепловые ловушки. С земли это было похоже на настоящий фейерверк.

Вторыми выступала вертолетная авиагруппа «Беркуты». Винтокрылые машины ловко маневрировали в воздухе, отстреливали тепловые ловушки. А вертолет «Аллигатор Ка-52» вызвал бурные овации, поклонившись в воздухе зрителям.

Затем в небе появились четыре самолета «Соколов России». Боевые истребители в плотном строю показали целый комплекс фигур высшего пилотажа: выполняли петли, боевые развороты, «бочки».

А завершили яркое авиашоу «Русские витязи». Четверка военных самолетов выстраивалась в «ромб». Летчики летели так близко и ровно, что казались единой фигурой. Затем они разлетались и делали резкие развороты на предельных режимах своих боевых машин.

«Русские витязи» также показали горожанам встречный пилотаж. Самолеты разлетались в разные части неба, а потом летели друг на друга. Пересекались они прямо над островом напротив Адмиралтейкой площади. Боевые машины пролетали буквально в нескольких метров друг от друга.

После группового выступления каждой из авиагрупп в небе оставались лучшие пилоты. Они показывали «сольные номера». Истребители и вертолеты переворачивались в воздухе, делали петли, вращались, отвесно взлетали вверх с такой скоростью, что зрителям приходилось запрокидывать головы и щуриться от солнца, чтобы отследить полет асов.

Авиашоу над водохранилищем и Адмиралтейской площадью шло целых 1,5 часа. Его смотрели десятки тысяч горожан. На площади и холме правого берега везде стояли люди. Некоторые залезали на металлические ограждения площади, сажали на плечи детей.

Также многие горожане решили посмотреть авиашоу с воды. На акваторию водохранилища выплыли десятки катеров, моторных лодок и даже парусы.